Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов
За минулу добу, 29 березня, російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, мінометів та "Градів". Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", – заявив він.
Відомо, що обстріли спровокували пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.
- Раніше повідомляли, що на Харківщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів.
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