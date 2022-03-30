Окупанти за добу 180 разів обстріляли Харківщину з "Градів", – Олег Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", – заявив він.

Відомо, що обстріли спровокували пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

Синєгубов також заявив, що ворожої авіації у Харкові не спостерігали, водночас працюють ворожі безпілотники, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ. Станом на ранок 30 березня тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.

Раніше повідомляли, що на Харківщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів.