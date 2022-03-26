На Харківщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів, - Олег Синєгубов
Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає "Еспресо. TV".
"У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої. Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр. За нами - перемога! ", - повідомив Олег Синєгубов.
Також голова Харківської ОДА привітав усіх нацгвардійців із професійним днем.
"Передаю окреме вітання Східному територіальному управлінню Нацгвардії, а також Національній академії Нацгвардії. Ви молодці, ви тримаєте передові позиції та захищаєте рідну землю - це почесна місія. Сьогодні вами пишається вся країна!", - сказав Олег Синєгубов.
- Нагадаємо, ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби, яким окупанти блокували роботу українських БПЛА та ППО, а також взяли у полон 17 росіян, - Синєгубов
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