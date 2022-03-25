ЗСУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби, яким окупанти блокували роботу українських БПЛА та ППО, а також взяли у полон 17 росіян, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом, ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою", - повідомив він.

За словами Синєгубова, зранку, 25 березня, в Харківському районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти. Бійці цієї ж 92-ї бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих ДНР/ЛНР.

"Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік, у декого з них - стан наркотичного та алкогольного сп’яніння і повну деморалізацію", - зауважив він.

У Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт противника, який стояв просто на землі.



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