Рашисти влучили у районну лікарню в окупованій Балаклії, - голова Харівської ОВА Синєгубов

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Еспресо.TV.



"Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена", - зазначив посадовець.



За його словами, наразі пацієнти та персонал "потребують негайної евакуації".



"Це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей", - наголосив Синєгубов.



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При цьому факт обстрілу лікарні Олег Синєгубов розцінює як "черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини".



"Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.



Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - підсумував керівник Харківщини.

Нагадаємо, голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з армією Росії.





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