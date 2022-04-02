Рашисти влучили у районну лікарню в окупованій Балаклії, - голова Харівської ОВА Синєгубов
У суботу, 2 квітня 2022 року, російські загарбники обстріляли районну лікарню у тимчасово непідконтрольному місті Балаклія, що на Харківщині
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Еспресо.TV.
"Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена", - зазначив посадовець.
За його словами, наразі пацієнти та персонал "потребують негайної евакуації".
"Це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей", - наголосив Синєгубов.
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При цьому факт обстрілу лікарні Олег Синєгубов розцінює як "черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини".
"Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.
Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - підсумував керівник Харківщини.
- Нагадаємо, голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з армією Росії.
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