Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Головна мета конкурсу - заохотити творче висловлення та дискусію про війну через мистецький погляд, продемонструвати роль ЄС у збереженні, підтримці та відновленні української культури, особливо сучасного мистецтва.

"Конкурс створює платформу для активного обговорення теми війни в Україні та допомоги ЄС Україні у сфері збереження культурної спадщини та розвитку сучасної культури, яка буде включати публічні дискусії, семінари та відкриті зустрічі з кураторами, де будуть обговорюватися теми, висвітлені в їхніх художніх проєктах. Такий підхід сприятиме створенню важливого діалогу та обміну ідеями між митцями, глядачами, експертами та громадськістю", - пише відомство.

Прийматимуть витвори у стилі: живопис, скульптура, інсталяція та графіка з урахуванням можливостей виставкових приміщень. Учасники можуть вибирати форму висловлення, яка найкраще передає їхню концепцію та ідею.

"Таким чином, конкурс надає можливість для кураторів та митців висловити свої думки та почуття стосовно війни в Україні та її безпосередньому впливу на взаємодію України та ЄС. Він також сприятиме поглибленню розуміння цих складних питань через художній погляд та формуванню культурного діалогу", - пояснюють у міністерстві.

Проєкти необхідно надсилати в форматі pdf-презентацій, що буде містити концепцію проєкту, назву, перелік художників та приклади творів до 20 червня на електронну адресу: [email protected]

У темі листа необхідно зазначити: Конкурс художніх проєктів ЄС.

Детальніше про умови участі в конкурсі.

Ініціювали проєкт Представництво ЄС в Україні у партнерстві з Київською міською галереєю мистецтв Лавра.