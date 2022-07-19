Разом з Камбоджею та Афганістаном: США внесли Росію у перелік країн-посібників торгівлі людьми
Влада США віднесла Росію до розряду держав, які демонструють щодо торгівлі людьми "заохочуючу політику або її елементи"
Про це йдеться у черговому річному звіті Держдепу США.
"Ми вкрай стурбовані ризиками, пов'язаними з торгівлею людьми, з якими стикаються як внутрішні мігранти, так і люди, які втекли з України", – йдеться у документі.
Про те, що українські біженці, більшість яких складають діти і жінки, наражаються на небезпеку за кордоном, раніше говорили європейські НКО та влада.
У списку американського Держдепу, в якому країни розташовані за розрядами в залежності від кількості випадків торгівлі людьми на їх території, Росія включена до третього розряду разом з Камбоджею та Афганістаном.
- Також сьогодні стало відомо, що індекс свободи переміщення у російського паспорта значно гірший, аніж в українського.
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