Разом з ракетами Javelin до України вперше надійшли гранатомети SMAW-D. Фотофакт

Фотографії процесу підготовки до відправлення в Україну партії озброєння та боєприпасів, яка прибула до "Борисполя" в ніч на 22 січня 2022 року, оприлюднив інформаційний портал Міноборони США DVIDS, передає Еспресо.TV.



Фото підготовки боєприпасів датовано 21 січня.



"Військові та цивільні особи 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які прямують до України під час закордонної військової місії", - йдеться у повідомленні DVIDS.







"Серед партії підготовлених боєприпасів у тубусах є і такі, що раніше до України не постачалися (принаймні про це невідомо широкому загалу і ЗМІ). Мова йде про гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або SMAW-D ("одноразовий")", - наголошує своєю чергою український портал Мілітарний.



Довідка



SMAW-D - це ручна одноразова реактивна граната, призначена для руйнування польових фортифікаційних споруд, пророблення проходів у загородженнях, стінах будівель. Граната має 83-мм фугасну бойову частину HEDP (High Explosive Dual Purpose), що містить 1,1 кг вибухової речовини, із подвійним режимом роботи підривника.



Спрацьовування бойової частини (миттєва або уповільнена детонація) визначається підривником автоматично в момент зустрічі гранати з ціллю. Підривник розрахований на миттєву детонацію при стрільбі по захищеним цілям, або на підрив із уповільненням при поразці слабко захищених цілей.



Хоча BDM оптимізована для використання проти фортифікаційних споруд, вона також здатна на знищення неброньованої та легкоброньованої техніки.

Нагадаємо, ранком суботи, 22 січня 2022 року, Українська держава отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.



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