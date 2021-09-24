Разумков: Дані олігархів до спецреєстру буде вносити НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням спеціальної комісії буде вносити дані про олігархів до відповідного реєстру
Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков у Facebook.
За його словами, такі повноваження для НАЗК дозволило прийняття спецправки.
"Дякую і комітету, і Верховній Раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів", - зауважив Разумков.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.
- Згодом, стало відомом, що нардепи планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.
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