Разумков: Дані олігархів до спецреєстру буде вносити НАЗК

Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков у Facebook.

За його словами, такі повноваження для НАЗК дозволило прийняття спецправки.

"Дякую і комітету, і Верховній Раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів", - зауважив Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.

Згодом, стало відомом, що нардепи планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.

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