Разумков: Для журналістів частково відкриють кулуари на другому поверсі Ради

Про це під час брифінгу 6 вересня повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Еспресо.TV.

"За цей рік ми змогли побачити скільки насправді ЗМІ висвітлюють діяльність ВРУ. Працювала і робоча група з цього приводу. І ми домовлялись, що будемо змінювати діяльність по відношенню до кулуарів, до другого поверху. Я думаю, що зі завтрашнього дня частина кулуарів буде відкрита для журналістів. Буде дещо обмеження по кількості: так, як працюють на балконі, так будуть працювати і на другому поверсі. Продовжує працювати пресцентр на третьому поверсі, я сподіваюсь, що ми його зробимо ще якіснішим через деякий час", – сказав він.

Разумков додав, що будуть певні обмеження за кількістю кореспондентів. За його словами, в Раді акредитовано близько 3000 журналістів, а реально працюють у цьому напрямку лише близько сотні.

"Думаю, що зможемо опрацювати той механізм, який буде зручним і для журналістів, і для роботи Ради, і буде дійсно сприяти свободі слова", – зазначив голова парламенту.

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