Разумков: Для журналістів частково відкриють кулуари на другому поверсі Ради
Частину кулуарів другого поверху парламенту, доступ до яких був заборонений через карантинні обмеження, відкриють для акредитованих журналістів
Про це під час брифінгу 6 вересня повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Еспресо.TV.
"За цей рік ми змогли побачити скільки насправді ЗМІ висвітлюють діяльність ВРУ. Працювала і робоча група з цього приводу. І ми домовлялись, що будемо змінювати діяльність по відношенню до кулуарів, до другого поверху. Я думаю, що зі завтрашнього дня частина кулуарів буде відкрита для журналістів. Буде дещо обмеження по кількості: так, як працюють на балконі, так будуть працювати і на другому поверсі. Продовжує працювати пресцентр на третьому поверсі, я сподіваюсь, що ми його зробимо ще якіснішим через деякий час", – сказав він.
Разумков додав, що будуть певні обмеження за кількістю кореспондентів. За його словами, в Раді акредитовано близько 3000 журналістів, а реально працюють у цьому напрямку лише близько сотні.
"Думаю, що зможемо опрацювати той механізм, який буде зручним і для журналістів, і для роботи Ради, і буде дійсно сприяти свободі слова", – зазначив голова парламенту.
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