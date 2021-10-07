Разумков не виключає, що Кличка можуть звільнити з посади голови КМДА
Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що Віталія Кличка можуть звільнити з посади голови КМДА
Про це він заявив під час брифінгу 7 жовтня, передає Еспресо.TV.
"Кличко, так. Кличко може бути наступним (кого приберуть з посади – ред.)", - заявив Разумков.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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