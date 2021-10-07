Разумков не виключає, що Кличка можуть звільнити з посади голови КМДА

Про це він заявив під час брифінгу 7 жовтня, передає Еспресо.TV.



"Кличко, так. Кличко може бути наступним (кого приберуть з посади – ред.)", - заявив Разумков.



Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb