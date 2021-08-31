Разумков не знає, чи відбудеться засідання РНБО 3 вересня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



Разумков додав, що якщо засідання таки відбудеться, він би хотів би побачити його порядок денний.



"Станом на ранок (31 серпня), інформації про п'ятничне засідання РНБО немає, так само як і порядку денного. Користуючись нагодою: якщо воно буде в п'ятницю, хотілося б побачити перелік питань, тому що важливо розуміти, з яких питань ти приймаєш те чи інше рішення ", - сказав голова ВР.



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