Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Разумков підписав закон про стимулювання виробництва електромобілів в Україні

Разумков підписав закон про стимулювання виробництва електромобілів в Україні

26 липня, 2021 понедiлок
14:00
Економіка Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про стимулювання виробництва електромобілів в Україні

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, метою документу є розвиток в Україні виробництва електромобілів, зарядних пристроїв та комплектуючих виробів до них. Це дозволить створити нові робочі місця та збільшити частку автовиробництва й суміжних галузей у ВВП країни.

Відповідно до закону, операції із ввезення в Україну товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва електромобілів звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) до 1 січня 2031 року.

Законом до 1 січня 2026 року також звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення в Україну та з постачання в Україні нового транспорту, оснащеного двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.

У пресслужбі додали, що Разумков підписав закон №3477 про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Згідно з документом, до 1 січня 2031 року товари, що ввозяться на митну територію України підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо вони ввозяться підприємствами для власного виробництва.

У пресслужбі зазначили, що ці закони направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

закон
Дмитро Разумков
електромобілі
Читайте також:
25 липня, 2021 неділя
Китай в Україні цікавить земля та шляхи доставки, а керуватиме всім Росія. Попередження від професора Зубова
25 липня, 2021 неділя
У жителя Буковини, що облив нечистотами викладачку, під час обшуку виявили зброю
24 липня, 2021 субота
Армія України отримає від США в 12 разів менше, ніж армія Афганістану, - Андрій Білецький
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.9
    Купівля 26.9
    Продаж 27.12
  • EUR
    Купівля 31.63
    Продаж 32.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
26 липня
16:10
На Рівненщині у розкраданні пального викрили службових осіб "Укрзалізниці"
16:00
В РФ заблокували 48 сайтів, пов'язаних з Навальним
15:59
Андрій Райкович
Мер Кропивницького пропонує відкрити пункти вакцинації в громадському транспорті
15:40
Дія
Мінцифри пропонує 1 млн грн за злам "Дії"
15:30
Туніс
В Тунісі після відставки уряду поліція захопила офіс Аль-Джазіри
15:23
Михайло Радуцький
До нової хвилі COVID-19 не більше місяця, - Радуцький
15:22
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Про українську мову і Нацраду
15:17
У центральному Китаї під час будівництва виявили 11 гробниць віком понад тисячу років
15:12
“Свати” Зеленського. Чому інтереси малоросійського серіалу важливіші президенту, ніж “Північний потік-2”?
15:11
Белавіа
Оновлено. Літак "Белавиа" здійснив аварійну посадку в Москві
15:02
поліція
Чотирьох київських поліцейських судитимуть за викрадення людини
14:42
Маркіньос Сіпріано
"Шахтар" позбувся ексфутболіста молодіжної збірної Бразилії
14:36
карантин у Києві
Голова Держспоживслужби Києва назвав умову незапровадження локдауну восени
14:29
Ніколас Мадуро
У Венесуелі Мадуро заявив про готовність йти на діалог з опозицією заради повернення арештованих грошей країни
14:22
кіберполіція
Фонд гарантування вкладів звернувся у поліцію через фінкомпанію-"тезку", яку підозрює у шахрайстві
14:20
ДТП
На Вінниччині легковик зіткнувся із вантажівкою: загинули дві людини
14:17
Олексій Гончаренко
Разумков збирає Раду, щоб звернутись до світу щодо участі у "Кримській платформі", - Гончаренко
14:10
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
Світоліна розповіла, під яким прізвищем виступатиме після весілля
14:07
Гектар конопель на понад 300 млн грн: на Херсонщині виявили рекордний посів
14:05
ДТП в Юті
В американській Юті через пилову бурю зіштовхнулись 20 авто: є загиблі
13:56
Іван Дзюба
Дисидент і "шістдесятник" Іван Дзюба святкує ювілей
13:52
Три українські фільми будуть представлені на Венеційському кінофестивалі
13:49
Олександр Усик
Спаринг-партнер Джошуа назвав найслабкіше місце Усика
13:45
косметолог
МОЗ має намір врегулювати діяльність косметологів
13:41
Олександр Юрченко
Нардепа зі "Слуг", що влаштував ДТП у Львові, можуть позбавити прав та оштрафувати
13:33
ФГВФО
Гарантована сума банківських вкладів цьогоріч може зрости до 400 тис. грн, - Фонд гарантування
13:29
Артем Довбик
Турецький клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
13:25
ООС
Окупанти обстріляли ЗСУ на Донбасі: сім військових постраждало, один - у тяжкому стані
13:21
В Китаї велетенська піщана буря з пустелі Гобі вкрила місто Дуньхуан.ВІДЕО
13:12
Володимир Буряк
Мер Запоріжжя звернувся до Разумкова: 5 фракцій міськради ігнорують сесії
13:08
Крали ювелірні вироби та цінні речі: у Києві затримали квартирників-іноземців
12:58
СБУ блокувала незаконне вивезення з України комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів
12:57
Нацрада
"Не підготувалися за 2 роки": Нацрада розкритикувала виконання каналами мовного закону і поклала відповідальність за моніторинг на Кременя
12:57
На Сардинії через лісові пожежі евакуювали 1,5 тис. людей
12:48
посольство США
США розглядають на посаду посла в Україні 2 кандидатури, - ЗМІ
12:42
Завод "Антонов"
Завод "Антонов" планує збирати літаки у Канаді для міжнародних ринків
12:35
суд
На Рівненщині неповнолітнього засудили до 7 років в’язниці за жорстоке вбивство бабусі
12:24
Афганістан
Майже половина жертв - жінки та діти: ООН заявляє про рекордні втрати серед цивільного населення Афганістану
12:09
Pfizer вакцина
У Харкові відкрили запис для всіх охочих на вакцинацію препаратом Pfizer
12:08
У чотирьох регіонах запрацювали камери фіксації порушень ПДР
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV