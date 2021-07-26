Разумков підписав закон про стимулювання виробництва електромобілів в Україні

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.



Згідно з повідомленням, метою документу є розвиток в Україні виробництва електромобілів, зарядних пристроїв та комплектуючих виробів до них. Це дозволить створити нові робочі місця та збільшити частку автовиробництва й суміжних галузей у ВВП країни.



Відповідно до закону, операції із ввезення в Україну товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва електромобілів звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) до 1 січня 2031 року.



Законом до 1 січня 2026 року також звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення в Україну та з постачання в Україні нового транспорту, оснащеного двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому природному газі метані, зрідженому природному газі метані або біогазі.



У пресслужбі додали, що Разумков підписав закон №3477 про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Згідно з документом, до 1 січня 2031 року товари, що ввозяться на митну територію України підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів, звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо вони ввозяться підприємствами для власного виробництва.



У пресслужбі зазначили, що ці закони направлено на підпис президенту України Володимиру Зеленському.