Разумкова посадили на "гальорку" в Раді
Колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова посадили у кінець залу Верховної Ради
Про це повідомив нардеп фракції "ЄС" Олексій Гончаренко.
"Разумкова посадили на "гальорку", ближче до "Європейської солідарності". Разумков тепер буде моїм сусідом. Сказав би йому хтось рік тому", - зазначив він.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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