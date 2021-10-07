Разумкова посадили на "гальорку" в Раді

Про це повідомив нардеп фракції "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Разумкова посадили на "гальорку", ближче до "Європейської солідарності". Разумков тепер буде моїм сусідом. Сказав би йому хтось рік тому", - зазначив він.





Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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