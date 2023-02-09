"Реал", "Барселона" та "Ювентус" розробили новий проєкт Суперліги
Європейські футбольні топклуби розробили новий проєкт Суперліги після невдачі із запуском турніру в 2021 році
Про це повідомляє The Telegraph.
За словами гендиректора Суперліги Бернда Райхарта, іспанські "Реал" і "Барселона" та італійський "Ювентус", які є засновниками турніру, хочуть запустити нову версію проєкту.
Він став результатом переговорів з більш понад 50 європейськими клубами. Очікується, що у новій версії Суперліги зіграють 60-80 клубів, які будуть розбиті на кілька дивізіонів.
Кожна команда за сезон проведе щонайменше 14 матчів. Наразі деталей щодо розподілу клубів за дивізіонами немає. Також невідомо, якою буде система ротації між лігами.
У квітні 2021 року спроба створення Суперліги завершилася провалом через загрозу дискваліфікації, яка постала перед її учасниками та відмову від участі у турнірі англійських клубів. Проте, у січні 2023 року засновники Суперліги в суді домоглися заборони ФІФА та УЄФА карати клуби за участь у новому турнірі.
-
19 квітня 2021 року, 12 європейських топ-клубів оголосили про створення футбольної Суперліги. Проте, вже 21 квітня оголосили про тимчасове припинення проєкту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 41.98Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе