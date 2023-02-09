"Реал", "Барселона" та "Ювентус" розробили новий проєкт Суперліги

Про це повідомляє The Telegraph.

За словами гендиректора Суперліги Бернда Райхарта, іспанські "Реал" і "Барселона" та італійський "Ювентус", які є засновниками турніру, хочуть запустити нову версію проєкту.

Він став результатом переговорів з більш понад 50 європейськими клубами. Очікується, що у новій версії Суперліги зіграють 60-80 клубів, які будуть розбиті на кілька дивізіонів.

Кожна команда за сезон проведе щонайменше 14 матчів. Наразі деталей щодо розподілу клубів за дивізіонами немає. Також невідомо, якою буде система ротації між лігами.

У квітні 2021 року спроба створення Суперліги завершилася провалом через загрозу дискваліфікації, яка постала перед її учасниками та відмову від участі у турнірі англійських клубів. Проте, у січні 2023 року засновники Суперліги в суді домоглися заборони ФІФА та УЄФА карати клуби за участь у новому турнірі.