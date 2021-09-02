"Реал" ошелешив трансферними планами на наступне літо

Про це повідомляє Marca.



За інформацією джерела, "Реал" планує серйозно підсилити склад влітку наступного року. "Королівський" клуб має намір підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе і півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.



Боси "Реалу" сподіваються, що обидва французи стануть вільними агентами влітку, якщо не домовляться зі своїми клубами про продовження контрактів.



"Реал" також планує витратити кошти на нападника дортмундської "Борусії" Ерлінга Холанда. Мадридці очікують, що проблем в переговорах не буде, адже клуб має хороші відносини з керівництвом дортмундського клубу.



Сумарна трансферна вартість потенційних новачків "Реалу" складає 350 млн євро.

Нагадаємо, 31 серпня "Реал" запропонував ПСЖ за Кіліана Мбаппе 170 млн євро.