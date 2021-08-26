"Реал" запропонував ПСЖ 170 млн євро за найдорожчого гравця світу

Про це повідомляє Sky Sports.



За інформацією джерела, "Реал" зробив ПСЖ вже другу пропозицію по трансферу Кіліана Мбаппе. Мадридці готові заплатити за 22-річного француза 170 млн євро.

Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У минулому сезоні він заграв за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.



Форвард коштує 160 млн євро - це найбільший показник серед усіх футболістів світу.



У 2018 році Мбаппе разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.

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