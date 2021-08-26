"Реал" запропонував ПСЖ 170 млн євро за найдорожчого гравця світу
Мадридський "Реал" запропонував 170 млн євро за форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, "Реал" зробив ПСЖ вже другу пропозицію по трансферу Кіліана Мбаппе. Мадридці готові заплатити за 22-річного француза 170 млн євро.
Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У минулому сезоні він заграв за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.
Форвард коштує 160 млн євро - це найбільший показник серед усіх футболістів світу.
У 2018 році Мбаппе разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.
- 2 квітня стало відомо, що Мбаппе може покинути ПСЖ у літнє трансферне вікно за 120-150 млн євро.
- 21 травня повідомлялось, що Мбаппе збирається продовжити кар'єру в "Реалі".
- 29 липня форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе зізнався, що мріє виграти Лігу чемпіонів з паризьким топ-клубом.
- 25 серпня стало відомо, що Мбаппе хоче покинути французький ПСЖ у літнє трансферне вікно.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе