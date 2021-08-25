У ПСЖ підтвердили, що найдорожчий футболіст світу Мбаппе хоче піти з клубу
Французький нападник Кіліан Мбаппе хоче покинути французький ПСЖ у літнє трансферне вікно
Про це повідомляє RMC Sport.
Бажання Мбаппе підтвердив спортивний директор ПСЖ Леонардо.
"Мбаппе хоче піти, мені це здається очевидним. Якщо «Реал» зробить пропозицію, для мене все ясно. Я викладаю позицію, яка, як мені здається, зрозуміла всім. Ми не можемо змінити наші плани за тиждень до кінця трансферного вікна. Якщо він хоче піти, ми не збираємося його утримувати, але це трапиться на наших умовах", - розповів Леонардо.
22-річний Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У минулому сезоні він заграв за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач.
Форвард коштує 160 млн євро - це найбільший показник серед усіх футболістів світу.
У 2018 році Мбаппе разом зі збірною Франції виграв чемпіонат світу з футболу.
- 2 квітня стало відомо, що Мбаппе може покинути ПСЖ у літнє трансферне вікно за 120-150 млн євро.
- 21 травня повідомлялось, що Мбаппе збирається продовжити кар'єру в "Реалі".
- 29 липня форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе зізнався, що мріє виграти Лігу чемпіонів з паризьким топ-клубом
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