"Реал" після поразки від "Шерифа" у ЛЧ програв й у чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Барселоні рахунок було відкрито на 17-й хвилині - "Еспаньол" вивів вперед Рауль де Томас. На 60-й хвилині Алеш Відаль збільшив перевагу каталонців.

"Реал" зміг забити у відповідь лише один гол - на 71-й хвилині відзначився Карім Бензема.

Для "Реалу" ця поразка стала другою за тиждень - 28 вересня мадридці сенсаційно програли молдовському "Шерифу" 1:2.

У чемпіонаті Іспанії "Реал" має 17 очок та залишається на першому місці. Також по 17 пунктів мають "Атлетико" та "Реал Сосьєдад". "Еспаньол" з 9 пунктами - 13-й.

Чемпіонат Іспанії

8-й тур

3 жовтня

"Еспаньол" - "Реал" 2:1

Голи: Де Томас, 17, Відаль, 60 - Бензема, 71