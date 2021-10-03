"Реал" після поразки від "Шерифа" у ЛЧ програв й у чемпіонаті Іспанії
У 8-му турі чемпіонату Іспанії "Реал" поступився у гостях "Еспаньолу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Барселоні рахунок було відкрито на 17-й хвилині - "Еспаньол" вивів вперед Рауль де Томас. На 60-й хвилині Алеш Відаль збільшив перевагу каталонців.
"Реал" зміг забити у відповідь лише один гол - на 71-й хвилині відзначився Карім Бензема.
Для "Реалу" ця поразка стала другою за тиждень - 28 вересня мадридці сенсаційно програли молдовському "Шерифу" 1:2.
У чемпіонаті Іспанії "Реал" має 17 очок та залишається на першому місці. Також по 17 пунктів мають "Атлетико" та "Реал Сосьєдад". "Еспаньол" з 9 пунктами - 13-й.
Чемпіонат Іспанії
8-й тур
3 жовтня
"Еспаньол" - "Реал" 2:1
Голи: Де Томас, 17, Відаль, 60 - Бензема, 71
- Нагадаємо, 28 вересня "Шериф" під керівництвом Вернидуба сенсаційно переміг мадридський "Реал".
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