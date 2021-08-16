"Реал" продовжив контракт з конкурентом Луніна до 2026 року
Мадридський "Реал" продовжив контракт з голкіпером Тібо Куртуа
Про це повідомляє офіційний Instagram "Реалу".
Куртуа підписав з мадридським "Реалом" до літа 2026 року. Фінансові умови та заробітна плата бельгійця не повідомляється.
Тібо Куртуа виступає за "Реал" з 2018 року, у "королівський" клуб він перейшов з "Челсі". За мадридську команду він провів 130 матчів, в яких пропустив 125 голів.
Дублером Куртуа в "Реалі" є український голкіпер Андрій Лунін.
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8 липня стало відомо, що Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.
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