"Реал" продовжив контракт з конкурентом Луніна до 2026 року

Про це повідомляє офіційний Instagram "Реалу".



Куртуа підписав з мадридським "Реалом" до літа 2026 року. Фінансові умови та заробітна плата бельгійця не повідомляється.



Тібо Куртуа виступає за "Реал" з 2018 року, у "королівський" клуб він перейшов з "Челсі". За мадридську команду він провів 130 матчів, в яких пропустив 125 голів.



Дублером Куртуа в "Реалі" є український голкіпер Андрій Лунін.



8 липня стало відомо, що Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb