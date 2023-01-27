"Реал" у більшості переміг "Атлетико" та вийшов у півфінал Кубка Іспанії
У чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії з футболу мадридський "Атлетико" поступився "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 3:1. "Королівський клуб" забезпечив собі місце у півфіналі Кубка Іспанії. Команди визначали переможця в овертаймі. У перші 90 хвилин забили Альваро Мората та Родріго.
Проте на 99-й хвилині "Атлетико" залишився у меншості, центрбек Савіч отримав другу жовту картку. "Реал" скористався перевагою. Забили Карім Бензема та Вінісіус Жуніор.
Кубок Іспанії
Чвертьфінал
26 січня
"Реал" - "Атлетико" 3:1
Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, В. Жуніор, 120+1 - Мората, 10
Вилучення: Савіч, 99 (друга жовта картка)
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