"Реал" у більшості переміг "Атлетико" та вийшов у півфінал Кубка Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 3:1. "Королівський клуб" забезпечив собі місце у півфіналі Кубка Іспанії. Команди визначали переможця в овертаймі. У перші 90 хвилин забили Альваро Мората та Родріго.

Проте на 99-й хвилині "Атлетико" залишився у меншості, центрбек Савіч отримав другу жовту картку. "Реал" скористався перевагою. Забили Карім Бензема та Вінісіус Жуніор.

Кубок Іспанії

Чвертьфінал

26 січня

"Реал" - "Атлетико" 3:1

Голи: Родріго, 79, Бензема, 104, В. Жуніор, 120+1 - Мората, 10

Вилучення: Савіч, 99 (друга жовта картка)

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