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Головна Спорт "Реал" вирішив зберегти Луніна. Пропонуватимуть контракт до 2028 року

"Реал" вирішив зберегти Луніна. Пропонуватимуть контракт до 2028 року

16 грудня, 2023 субота
21:16
Спорт Андрій Лунін, Реал - Наполі

Мадридський "Реал" планує продовжити контракт з українським голкіпером Андрієм Луніним

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, в "Реалі" задоволені прогресом Андрія Луніна і більше не хочуть відпускати його взимку, як планувалось раніше. Президент Флорентіно Перес хоче запропонувати українцю контракт до 2028 року.

Як писав AS, головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті вирішив, що надалі основним воротарем буде Андрій Лунін. Хоча раніше італієць вважав, що Кепа Аррісабалага більше заслуговує роль на першого номера.

Проте Анчелотті змінив своє рішення. Поворотним моментом став матч Ла Ліги з "Бетісом" (1:1), у якому грав Андрій Лунін. Тренер впевнений, що українець став сильнішим. 

У Луніна кращий відсоток сейвів, ніж у Кепи (прим. - 86 проти 77). Українець часто виручав у складних ситуаціях та став улюбленцем вболівальників і грає набагато впевненіше ніж раніше.

Андрій Лунін у "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.

Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 8 матчів, 4 рази "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.

футбол
Реал
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
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