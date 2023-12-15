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Анчелотті прийняв доленосне рішення стосовно кар'єри Луніна в "Реалі", - AS

15 грудня, 2023 п'ятниця
17:57
Спорт Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті зробив вибір між воротарями Кепою Аррісбалагою та Андрієм Луніним

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Карло Анчелотті вирішив, що надалі основним воротарем "Реалу" буде Андрій Лунін. Хоча раніше головний тренер вважав, що Кепа Аррісабалага більше заслуговує роль на першого номера.

Проте італієць змінив своє рішення. Поворотним моментом став матч Ла Ліги з "Бетісом" (1:1), у якому грав Андрій Лунін. Анчелотті впевнений, що українець став сильнішим. 

У Луніна кращий відсоток сейвів, ніж у Кепи (прим. - 86 проти 77). Українець часто виручав у складних ситуаціях та став улюбленцем вболівальників і грає набагато впевненіше ніж раніше.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" минулого літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча за рік він може покинути Мадрид безплатно. Проте основний воротар "Реала" Тібо Куртуа серйозно травмувався, і Лунін, який був другим номером, прийняв рішення залишитись.

Натомість мадридці підписали Кепу Аррісабалагу, який спершу виборов конкуренцію в українця. Проте згодом іспанець теж травмувався, через що Лунін знову отримав ігрову практику.

Чинний контракт Андрія Луніна з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

У цьому сезоні Андрій Лунін провів 8 матчів, 4 рази "на нуль". На рахунку українця найбільша кількість сейвів серед усіх воротарів Ла Ліги.

футбол
Іспанія
Реал
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
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