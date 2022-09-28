Про це повідомляють на сайті президента Польщі, який особисто брав участь в урочистому відкритті газогону.

"Це великий день для Польщі, Данії, Норвегії, всього Європейського Союзу, для нашої частини Європи, для розбудови безпеки, миру та зміцнення нашого суверенітету", – прокоментував Анджей Дуда відкриття Baltic Pipe.

Дуда наголосив, що ця інвестиція дозволить диверсифікувати постачання газу до Польщі та зробити країну незалежною від постачань із Росії, й зауважив, що Baltic Pipe десятиліттями "був великою польською мрією".

Символічне відкриття засувки на газопроводі здійснили Анджей Дуда, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Початок транспортування газу газопроводом заплановано на 1 жовтня 2022 року. Як зазначилив Єврокомісії, Baltic Pipe дозволить щорічно імпортувати до 10 мільярдів кубометрів газу з Норвегії до Польщі та транспортувати 3 мільярди кубометрів газу з Польщі до Данії.

Проєкт, який підтримується Транс’європейськими енергетичними мережами, сприяє диверсифікації постачань газу в Центрально-Східну Європу та країни Балтії шляхом відкриття нового маршруту імпорту газу з Північного моря до ЄС. Baltic Pipe є проєктом спільного інтересу з 2013 року й отримав близько 267 мільйонів євро фінансування ЄС через Connecting Europe Facility. Він є результатом політики ЄС щодо диверсифікації джерел газу та відіграватиме важливу роль у пом’якшенні енергетичної кризи.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb