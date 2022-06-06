Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Сергій Ребров не замінить Олександра Петракова на посаді головного тренера збірної України, оскільки продовжив на рік контракт із "Аль-Айном".

"Пишуть, що збірній України потрібен Сергій Ребров. Його не буде. Він продовжив контракт терміном на один рік. Там вся команда з ним, враховуючи Вісенте Гомеса", - сказав Співаковський.

Сергій Ребров був головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка влітку 2021 року. Очолити національну команду йому завадив чинний контракт з "Аль-Айном". Врешті команду очолив Олександр Петраков, який вивів її до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

25 травня Сергій Ребров заявив, що не отримував пропозиції про призначення новим головним тренером збірної України.

5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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