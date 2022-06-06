Ребров відмовився від можливості очолити збірну України, - ЗМІ
Український тренер Сергій Ребров продовжив контракт з футбольним клубом "Аль-Айн" з ОАЕ
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Сергій Ребров не замінить Олександра Петракова на посаді головного тренера збірної України, оскільки продовжив на рік контракт із "Аль-Айном".
"Пишуть, що збірній України потрібен Сергій Ребров. Його не буде. Він продовжив контракт терміном на один рік. Там вся команда з ним, враховуючи Вісенте Гомеса", - сказав Співаковський.
Сергій Ребров був головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка влітку 2021 року. Очолити національну команду йому завадив чинний контракт з "Аль-Айном". Врешті команду очолив Олександр Петраков, який вивів її до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
- 25 травня Сергій Ребров заявив, що не отримував пропозиції про призначення новим головним тренером збірної України.
- 5 червня збірна України програла Уельсу у фінальному матчі плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.13
Купівля 34.13Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.53
- Актуальне
- Важливе