Ребров відреагував на чутки про можливе призначення новим тренером збірної України
Сергій Ребров заявив, що не отримував пропозиції про призначення новим головним тренером збірної України з футболу
Про це повідомляє Footboom.
"Вперше про це чую, ніхто до мене з такою пропозицією не звертався. Та й не зовсім розумію, чому Петракова можуть відправити у відставку, які зараз для цього є підстави", - сказав Ребров.
Українець, який тренує "Аль-Айн" з ОАЕ додав, що поки не визначився із майбутнім місцем роботи.
"Мій контракт з "Аль-Айном" добігає кінця, про новий жодної детальної розмови з керівництвом поки що не було, у найближчому майбутньому все проясниться", – розповів Ребров, який був головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка влітку 2021 року. Очолити національну команду йому завадив чинний контракт з "Аль-Айном". Врешті команду очолив Олександр Петраков, який вивів її до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
1 червня на збірну України чекає у Глазго півфінальний стиковий матч з Шотландією. Його переможець 5 червня у Кардіффі посперечається за путівку на ЧС-2022 з Уельсом.
47-річний Сергій Ребров також тренував "Динамо", "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- 12 травня Сергій Ребров привів "Аль-Айн" до перемоги у чемпіонаті ОАЕ.
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