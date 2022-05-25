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Ребров відреагував на чутки про можливе призначення новим тренером збірної України

25 травня, 2022 середа
12:18
Спорт Сергій Ребров

Сергій Ребров заявив, що не отримував пропозиції про призначення новим головним тренером збірної України з футболу

Про це повідомляє Footboom

"Вперше про це чую, ніхто до мене з такою пропозицією не звертався. Та й не зовсім розумію, чому Петракова можуть відправити у відставку, які зараз для цього є підстави", - сказав Ребров. 

Українець, який тренує "Аль-Айн" з ОАЕ додав, що поки не визначився із майбутнім місцем роботи. 

"Мій контракт з "Аль-Айном" добігає кінця, про новий жодної детальної розмови з керівництвом поки що не було, у найближчому майбутньому все проясниться", – розповів Ребров, який був головним кандидатом на посаду тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка влітку 2021 року. Очолити національну команду йому завадив чинний контракт з "Аль-Айном". Врешті команду очолив Олександр Петраков, який вивів її до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. 

1 червня на збірну України чекає у Глазго півфінальний стиковий матч з Шотландією. Його переможець 5 червня у Кардіффі посперечається за путівку на ЧС-2022 з Уельсом. 

47-річний Сергій Ребров також тренував "Динамо", "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош". 

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футбол
Збірна України
ЧС-2022
Сергій Ребров
збірна Шотландії
Олександр Петраков
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