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Українець Ребров виграв чемпіонат ОАЕ з футболу

12 травня, 2022 четвер
05:01
Спорт Сергій Ребров

Український тренер Сергій Ребров привів "Аль-Айн" до перемоги у чемпіонаті ОАЕ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Аль-Айн" гарантував собі перше місце у турнірній таблиці завдяки перемозі над "Аль-Джазірою" - 5:0. За три тури до фінішу чемпіонату ОАЕ команда Реброва стала недосяжною для переслідувачів, найближчий з них - "Шарджа" - відстає на 10 очок. 

47-річний Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" влітку 2021 року. Також він тренував "Динамо", "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

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футбол
ОАЕ
Сергій Ребров
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