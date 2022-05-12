Українець Ребров виграв чемпіонат ОАЕ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Аль-Айн" гарантував собі перше місце у турнірній таблиці завдяки перемозі над "Аль-Джазірою" - 5:0. За три тури до фінішу чемпіонату ОАЕ команда Реброва стала недосяжною для переслідувачів, найближчий з них - "Шарджа" - відстає на 10 очок.

47-річний Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" влітку 2021 року. Також він тренував "Динамо", "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

7 травня Сергій Ребров закликав усіх переходити у спілкуванні на українську мову.

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