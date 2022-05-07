Екстренер "Динамо" Ребров заявив, що перейшов у спілкуванні на українську мову
Український футбольний тренер Сергій Ребров закликав усіх переходити у спілкуванні на українську мову
Про це повідомляє ТСН.
"Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки", - сказав Ребров, який зараз тренує "Аль-Айн" з ОАЕ.
47-річний Сергій Ребров народився у Горлівці на Донеччині та є вихованцем "Шахтаря". Він тренував "Динамо" у 2014 - 2017 роках. Також очолював "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- 26 березня Сергій Ребров заявив, що у нього в ОАЕ виникають конфлікти з росіянами через українську символіку.
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