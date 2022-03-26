Екстренер "Динамо" Ребров заявив, що в ОАЕ на нього накидаються росіяни через українську символіку
Колишній головний тренер "Динамо" Сергій Ребров заявив, що у нього в ОАЕ виникають конфлікти з росіянами через українську символіку
Про це Ребров розповів у програмі Денисов Time, повідомляє "Футбол 1".
За його словами, в ОАЕ зараз дуже багато росіян і у нього з ними виникають конфлікти.
"На жаль, ОАЕ – це проросійська країна. Тут зараз дуже багато росіян, які виїхали з Росії. Дуже багато конфліктів, навіть коли ми із дітьми виходимо з українською символікою. Наразі достатньо і українців тут. Досить багато конфліктів. Напевно зараз менше, тому що багато росіян розуміють, що вони не мають рації, але спочатку було багато конфліктів", - сказав Ребров, який є головним тренером клубу "Аль-Айн".
- Нагадаємо, 9 березня Сергій Ребров заявив, що готовий повернутись в Україну, щоб захищати її від вторгнення російських окупантів.
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