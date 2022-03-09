Я буду битися і візьму в руки зброю, - тренер Ребров пообіцяв повернутись в Україну

Про це повідомляє Independent.ie.



За словами Реброва, він повернеться в Україну 6 травня, як тільки закінчиться сезон в ОАЕ, де він працює.



"Я не можу говорити про футбол. Звичайно, ми зараз навіть не думаємо про футбол, думки про захист своєї країни. Дуже пишаюся людьми, воїнами, які намагаються врятувати нашу країну. Ми на правильному боці, але повинні боротися за нашу свободу. У мене в ОАЕ робота, але як тільки сезон закінчиться, повернуся додому зі своїми людьми. Приїду як тільки зможу. Я буду битися. Всі виходять на вулиці, ми єдині як народ. Звісно, я візьму в руки зброю. Ми виживемо. Виграємо. Я не бачу компромісу, тому що його немає з Путіним. Він хоче лише поїхати до Києва і показати, що окупував нашу країну", – сказав український тренер Сергій Ребров.

Нагадаємо, Польща Швеція та Чехія відмовились грати зі збірною росії з футболу та вимагали виключити її з відбору до Чемпіонату світу 2022.

28 лютого УЕФА та ФІФА відсторонили усі російські футбольні команди від усіх змагань під егідою організацій.

8 березея Польща, Швеція та Чехія погодились з рішенням виключити Росію з кваліфікації ЧС-2022, а також перенести матч України з березня на червень.

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