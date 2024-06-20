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Ідеальний кекс в мультиварці: прості та швидкі рецепти

20 червня, 2024 четвер
18:10
рецепти Кекс із вишнями

Приготування кексу в мультиварці – це не лише зручно, а й легко. Така випічка стане чудовим доповненням до чаю чи кави та здивує ваших близьких своїм смаком

Зміст

Кекс – це один із найпопулярніших домашніх кондитерських виробів, який підкорює своєю простотою та незмінно чудовим смаком. Завдяки мультиварці приготування кексу стає ще легшим та швидшим, адже цей пристрій значно спрощує процес випічки.

Еспресо підготувало для вас два покрокові рецепти приготування кексу в мультиварці. Всі інгредієнти та процеси досить прості, тому ви зможете досягти ідеального результату.

Кекс на сметані в мультиварці

Рецепт Кекса на сметані

Інгредієнти:

  • яйця курячі - 3 шт.
  • цукор - 200 г
  • ванільний цукор - 18 г
  • масло вершкове - 125 г
  • сметана - 200 г
  • борошно пшеничне - 300 г ± 30 г
  • розпушувач - 12 г
  • смородина (або інші ягоди) - 300 г

Покроковий рецепт кекса в мультиварці:

  1. Очистьте та добре помийте смородину. Викладіть її на паперовий рушник, щоб зійшла вся зайва вода.
  2. Збийте міксером яйця з цукром та ванільним цукром до утворення світлої пишної маси. Цукор має повністю розчинитись.
  3. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовій печі імпульсами.
  4. Додайте до яєчної суміші розтоплене масло та сметану, продовжуйте збивати міксером до однорідності.
  5. Просійте через сито у тісто ще борошно та розпушувач. Все добре перемішайте кухонною лопаткою або ложкою.
  6. До тіста додайте ще смородину та обережно перемішайте.
  7. Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом, додатково на дно можна викласти шар пергаменного паперу. Викладіть тісто в чашу та злегка розрівняйте.
  8. Готуйте на режимі "Випічка", протягом 80 хвилин.
  9. Коли час приготування закінчиться, відкрийте мультиварку та пройдіться обережно силіконовою лопаткою між чашею та кексом, щоб він добре вийшов з форми.
  10. Коли кекс вже буде на посудині, обережно зніміть пергаментний папір та присипте випічку цукровою пудрою. Готово!

Фото: lenta.com.ua

Кекс на кефірі в мультиварці

Інгредієнти:

  • яйця курячі - 3 шт.
  • кефір – 500 мл
  • цукор – 250 г
  • масло вершкове - 100 г
  • борошно пшеничне – 320 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • розпушувач - 10 г

Простий кекс в мультиварці. Покроковий рецепт приготування:

  1. Збийте віничком яйця з цукром та ванільним цукром до однорідності.  
  2. Додайте до яєчної маси кефір та просіяне через сито борошно з розпушувачем. Все добре перемішайте кухонною лопаткою.
  3. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовій печі або на водяній бані.
  4. Додайте до тіста розтоплене вершкове масло та ще раз перемішайте.
  5. Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом, додатково на дно викладіть шар пергаменного паперу, а потім влийте тісто в чашу.
  6. Готуйте на режимі "Випічка", протягом 60 хвилин.
  7. Коли час приготування закінчиться, відкрийте мультиварку та перевірте готовність кекса за допомогою дерев'яної шпажки.
  8. Перед подачею кекс можна прикрасити цукровою пудрою або ягодами. Смачного!

Фото: Кекс в мультиварці

Теги:
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Суспільство
Інфографіка
кухня
кулінарія
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