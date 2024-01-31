Кекси в мікрохвильовці: три прості та швидкі рецепти
Ви обов'язково маєте спробувати приготувати кекси в мікрохвильовці. Такий метод дозволить за лічені хвилини приготувати смачну випічку без зайвих клопотів
Приготування кексів у мікрохвильовій печі — це швидкий та простий спосіб отримати смачну випічку без використання духової шафи та складних кондитерських технік. Збережіть час та спробуйте соковиті кекси, приготовані за допомогою цього зручного кухонного приладу.
Кекси в мікрохвильовці в формочках
Інгредієнти:
- пшеничне борошно - 8 ст. л.
- цукор - 8 ст. л.
- какао-порошок – 4 ст. л.
- молоко – 6 ст. л.
- курячі яйця - 2 шт.
- вершкове масло – 30 г
- цукрова пудра або какао-порошок (для подачі)
Покроковий рецепт кексів в мікрохвильовці:
- У посудину просіюємо пшеничне борошно та какао-порошок, змішуємо вінчиком інгредієнти.
- Розтоплюємо вершкове масло.
- Міксером збиваємо яйця з цукром 2-3 хвилини, додаємо молоко, вершкове масло та обережно всипаємо сухі інгредієнти. Все перемішуємо до однорідності.
- Наповнюємо силіконові форми для кексів на 2/3 тістом. Ставимо у мікрохвильову піч на три хвилини, потужність – 750-800 Вт.
- Після сигналу мікрохвильовки щодо закінчення часу, не відривайте дверцята та не виймайте кекси ще 10 хвилин.
- Дістаньте кекси з форм, притрусіть цукровою пудрою або какао-порошком та куштуйте. Це дуже смачно!
Шоколадний кекс в мікрохвильовці без молока
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 150 г
- цукрова пудра – 1 склянка
- какао-порошок – 2 ст. л.
- сода – 1 ч. л.
- ваніль – 1 ч. л.
- вода – 1 склянка
- соняшникова олія – 5 ст. л.
- яблучний оцет – 1 ч. л.
- сіль – дрібка
- цукрова пудра або морозиво (для подачі)
Покроковий рецепт, як зробити кекси в мікрохвильовці:
- У посудину просіюємо пшеничне борошно та какао-порошок. Додаємо цукрову пудру, соду, ваніль та сіль. Все добре перемішуємо.
- До сухих інгредієнтів додаємо воду, соняшникову олію та оцет, знову перемішуємо до однорідності.
- Жаростійку форму змащуємо олією та наливаємо тісто. Ставимо у мікрохвильовку на п'ять хвилин при потужності 800 Вт. Якщо після приготування ви побачите, що кекс ще зверху вологий, то ввімкніть мікрохвильову піч ще на одну хвилину.
- Готовий кекс притрусіть цукровою пудрою або додайте кульку морозива. Смачного!
Фото: Food Network
Ванільний кекс в чашці
Інгредієнти:
- курячі яйця - 1 шт.
- цукор - 2 ст. л
- ванільний цукор - 1 ч. л.
- молоко - 2 ст. л.
- соняшникова олія - 2 ст. л.
- борошно пшеничне - 3 ст. л
- розпушувач – 0.5 ч. л.
- вишні (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
- Яйця з цукром та ванільним цукром збиваємо вінчиком 1-2 хвилини. Додаємо молоко, олію та перемішуємо.
- До яєчної маси просіюємо через сито борошно з розпушувачем.
- Переливаємо тісто у чашки (лише ті, які підходять для використання в мікрохвильовій печі), заповнюючи їх приблизно на половину. До тіста можна додати заморожені вишні.
- Ставимо кекси приблизно на 1 хвилину в мікрохвильовку при максимальній потужності.
Смачного!
Фото: Kirbie's Cravings
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