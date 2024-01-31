Кекси в мікрохвильовці: три прості та швидкі рецепти

Приготування кексів у мікрохвильовій печі — це швидкий та простий спосіб отримати смачну випічку без використання духової шафи та складних кондитерських технік. Збережіть час та спробуйте соковиті кекси, приготовані за допомогою цього зручного кухонного приладу.

Кекси в мікрохвильовці в формочках

Інгредієнти:

пшеничне борошно - 8 ст. л.

цукор - 8 ст. л.

какао-порошок – 4 ст. л.

молоко – 6 ст. л.

курячі яйця - 2 шт.

вершкове масло – 30 г

цукрова пудра або какао-порошок (для подачі)

Покроковий рецепт кексів в мікрохвильовці:

У посудину просіюємо пшеничне борошно та какао-порошок, змішуємо вінчиком інгредієнти. Розтоплюємо вершкове масло. Міксером збиваємо яйця з цукром 2-3 хвилини, додаємо молоко, вершкове масло та обережно всипаємо сухі інгредієнти. Все перемішуємо до однорідності. Наповнюємо силіконові форми для кексів на 2/3 тістом. Ставимо у мікрохвильову піч на три хвилини, потужність – 750-800 Вт. Після сигналу мікрохвильовки щодо закінчення часу, не відривайте дверцята та не виймайте кекси ще 10 хвилин. Дістаньте кекси з форм, притрусіть цукровою пудрою або какао-порошком та куштуйте. Це дуже смачно!

Шоколадний кекс в мікрохвильовці без молока

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 150 г

цукрова пудра – 1 склянка

какао-порошок – 2 ст. л.

сода – 1 ч. л.

ваніль – 1 ч. л.

вода – 1 склянка

соняшникова олія – 5 ст. л.

яблучний оцет – 1 ч. л.

сіль – дрібка

цукрова пудра або морозиво (для подачі)

Покроковий рецепт, як зробити кекси в мікрохвильовці:

У посудину просіюємо пшеничне борошно та какао-порошок. Додаємо цукрову пудру, соду, ваніль та сіль. Все добре перемішуємо. До сухих інгредієнтів додаємо воду, соняшникову олію та оцет, знову перемішуємо до однорідності. Жаростійку форму змащуємо олією та наливаємо тісто. Ставимо у мікрохвильовку на п'ять хвилин при потужності 800 Вт. Якщо після приготування ви побачите, що кекс ще зверху вологий, то ввімкніть мікрохвильову піч ще на одну хвилину. Готовий кекс притрусіть цукровою пудрою або додайте кульку морозива. Смачного!

Фото: Food Network

Ванільний кекс в чашці

Інгредієнти:

курячі яйця - 1 шт.

цукор - 2 ст. л

ванільний цукор - 1 ч. л.

молоко - 2 ст. л.

соняшникова олія - 2 ст. л.

борошно пшеничне - 3 ст. л

розпушувач – 0.5 ч. л.

вишні (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

Яйця з цукром та ванільним цукром збиваємо вінчиком 1-2 хвилини. Додаємо молоко, олію та перемішуємо. До яєчної маси просіюємо через сито борошно з розпушувачем. Переливаємо тісто у чашки (лише ті, які підходять для використання в мікрохвильовій печі), заповнюючи їх приблизно на половину. До тіста можна додати заморожені вишні. Ставимо кекси приблизно на 1 хвилину в мікрохвильовку при максимальній потужності.

Смачного!

Фото: Kirbie's Cravings