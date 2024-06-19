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Перець маринований з медом
Смачні мариновані перчики з медом! Гайда читати наш рецепт!
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Інгредієнти для - мариновані перці з медом:
- вода - 2 літри
- оцет - 300 мл
- олія - 100 мл
- сіль - 85 гр
- цукор - 100 гр
- мед -175 г або (4 ст. ложки)
- лавровий лист
- чорний перець горошок
- одна порція на 4 кг болгарського перцю
Спосіб приготування - мариновані перці з медом:
- Беремо болгарські перці, їх потрібно вимити та почати маринувати
- Наливаємо воду, додаємо оцет і олію
- Далі додаємо сіль, цукор та мед
- Краще вибрати натуральний мед
- Ставимо все на вогонь та доводимо до кипіння
- Коли маринад закипів, додаємо перець горошком та лавровий лист
- Кладемо в маринад усі перці
- Краще вибрати плоди невеликого розміру, щоб вони помістились у банку
- Якщо у вас великі перці, тоді потрібно їх нарізати часточками, далі варити 5-7 хвилин, щоб овоч змінив свій колір
- Виймаємо перці та кладемо на тарілку
- Овочі розкладаємо у чисті стерилізовані банки
- Потім заливаємо все киплячим маринадом, у якому варилися перці
- Всі банки потрібно легко накрити кришками та залишити на 2-3 години постояти Потім потрібно буде додати маринад, тому що перці вбиратимуть його в себе
- Далі закочуємо банки та залишаємо до повного охолодження
Смачного!
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