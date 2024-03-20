Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Сальтисон: рецепт із свинячої голови та варіант із курятини

Сальтисон: рецепт із свинячої голови та варіант із курятини

20 березня, 2024 середа
19:40
рецепти Сальтисон

Сальтисон або ковбик – це одна з найвідоміших страв країн східної Європи, яка визначається своєю насиченою смаковою палітрою та цікавою текстурою

Сальтисон готується з добре вимоченого та вичищеного свинячого шлунка, який наповнюється вареним свинячим м'ясом, зокрема, щоковиною, вухами, салом. Обов'язково до страви додається часник та різні види перцю для підсилення смаку. Після цього сальтисон зазвичай тушкується у печі, що надає йому особливу ніжність та аромат. Ця страва відома своєю незвичною текстурою та багатим смаком.

Сальтисон із свинячої голови

Інгредієнти:

  • свиняча голова - 4.5 кг
  • свинячий шлунок – 700 г
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • часник – 7 зубчиків
  • лавровий лист – 8 шт.
  • перець горошком – 8 шт.
  • оцет – 2 ст. л.
  • соняшникова олія – 3-4 ст. л.
  • кріп сушений, перець чорний та червоний мелений – до смаку
  • сіль – до смаку

Домашній сальтисон – рецепт приготування покроково:

  1. Свинячу голову добре промийте, розрубіть на шматки. Перекладіть у посудину, залийте холодною водою та залиште на ніч.
  2. Свинячий шлунок промийте, очистіть та теж замочіть в холодній воді на ніч. Зранку шлунок промийте ще декілька разів, зніміть "слизову оболонку" та зайвий жир. Це потрібно робити досить обережно, щоб не розірвати його.
  3. Шлунок перекладіть у миску з водою, додайте оцет та декілька лаврових листків. Нехай промаринується у прохолодному місці (це допоможе позбутися неприємного запаху шлунка).
  4. Всі частини свинячої голови добре промийте та перекладіть у каструлю. Налийте води та поставте варитись протягом 6 годин. Після закипання, обов'язково знімайте пінку, що утворилась.
  5. Очистіть від шкірки моркву та цибулю, розрізати на шматочки не потрібно.
  6. Через 4 години варіння, додайте в каструлю сіль, моркву, цибулю, лаврові листки. Продовжуйте готувати.
  7. Через 6 годин вимкніть плиту та дістаньте все м'ясо, щоб воно охолонуло. Потім зі свинячої голови відокремте м'ясо від кісток. М'ясо наріжте крупними шматочками, а сало – дрібними. Все перемішайте, додайте сушений кріп, чорний перець, червоний перець та часник, який попередньо очистили та пропустили через прес.
  8. Промаринований шлунок промийте та виверніть його навиворіт. Якщо треба, зашийте, адже для приготування нам достатньо, щоб залишилась лише "кишеня" для фарширування.
  9. Начиніть шлунок м'ясною начинкою, але не дуже щільно, щоб під час випікання він не розірвався. Зашийте "кишеню" та перекладіть виріб на деко, змащене соняшниковою олією.
  10. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1.5 години.
  11. Після випікання дайте сальтисону охолонути, покладіть під прес та відправляйте в холодильник на ніч. Зранку можна куштувати!

Фото: Pinterest

Курячий сальтисон у пляшці

Інгредієнти:

  • курятина – 1.5 кг (без кісток 1.2 кг)
  • желатин – 25-35 г
  • вода – 50-100 мл
  • лавровий лист – 2 шт.
  • духмяний перець – 3 горошини
  • чорний перець – 3 горошини
  • часник – 2-4 зубчики
  • сіль - до смаку

Сальтисон у пляшці – рецепт приготування покроково:

  1. Із цілої курки змініть шкірку та зайвий жир, наріжте її шматочками (якщо курка завелика, краще відкладіть одне філе, тоді сальтисон не буде сухим).
  2. Курятину промийте, зважте та перекладіть у каструлю. Налийте 50-100 мл води, додайте лаврові листки, духмяний та чорний перець, сіль, желатин.
  3. Поставте каструлю з м'ясом у більшу каструлю, яка буде наповнена водою. Ввімкніть плиту, саме так потрібно томити птицю на повільному вогні протягом 2 годин.
  4. Через 2 години зніміть курятину з вогню та дайте охолонути. Відокремте м'ясо від кісток та наріжте його шматочками.
  5. Процідіть бульйон через марлю та додайте до м'яса. Туди ж натріть часник та все добре перемішайте.
  6. У будь-якій пляшці (з-під соку або води) зріжте верхню частину, щоб було зручно наповнювати. Пляшку добре очистіть.
  7. Наповніть форму м'ясною начинкою, обережно ложкою утрамбуйте. Зверху накрийте алюмінієвою фольгою та відправляйте в холодильник на 4 години.
  8. Потім розріжте пляшку обережно ножицями та дістаньте курячий сальтисон. Смачного!

Фото: Pinterest

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
опалення
19 березня, 2024 вiвторок
Опалювальний сезон в Україні завершать достроково, – Нафтогаз
військовий квиток, мобілізація
18 березня, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів
конгрес США
19 березня, 2024 вiвторок
Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 42.23
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
20:56
на фото: Майк Джонсон
Джонсон підтвердив, що в палаті представників обговорюють надання допомоги Україні у вигляді позики
20:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміна підходів до мобілізації в Україні - армія має бути добровольчою. Колонка Сергія Згурця
20:23
OPINION
Віталій Портников
Якої політичної допомоги очікує Україна від Китаю? Колонка Віталія Портникова
20:20
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні вимагає відшкодування збитків у €100 тис. через фейкові порновідео з її обличчям
20:05
OPINION
Ігор Бондар-Терещенко
Французи в Україні. Дубль перший
19:58
Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія
Євро-2024: Ребров розсекретив стан Циганкова за день до матчу проти Боснії і Герцеговини
19:43
Міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен прибула до Києва: вона обговорила ППО з Зеленським
19:43
книга монахиня
Вилучають українські книжки та шукають тих, хто співпрацює із Силами оборони: окупанти проводять обшуки в Мелітополі
19:39
Ексклюзив
Олаф Шольц та Володимир Зеленський
У Defence Express розповіли, чи зможе Німеччина передати Україні ракети JASSM-ER
19:30
Збірна України, відбір Євро-2024
Боснія і Герцеговина - Україна: букмекери дали обнадійливий прогноз на плей-офф Євро-2024
19:21
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 52 рази намагався атакувати позиції Сил оборони на шести напрямках. Найбільше - на Новопавлівському
19:16
Google
Google запускає безоплатні навчальні онлайн-програми для підприємців: деталі
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 756 дня війни: ГУР атакувало російську авіабазу в Енгельсі, а на лівобережжі Дніпра ЗСУ успішно ліквідовують ворога
18:59
Красноярськ
"Атеш" проник у військкомат Красноярська та анонсував покарання для злочинців та корупціонерів
18:52
вбивство в Гоккенхаймі
Вбивство українки в Німеччині: водолази знайшли тіло Марини Стеценко - матері загиблої
18:38
Артем Довбик
Довбик зацікавив німецький топ-клуб, - ЗМІ
18:13
на фото Павлоград
Комітет ВР підтримав перейменування Павлограда, Броварів і ще низки населених пунктів
18:10
Андрій Гонковський і Тана Пренткович
"Хочуть нас убити": блогери Пренткович та Гонковський відмовилися відповідати, чи перебувають зараз за кордоном
18:06
OPINION
Оксана Забужко
Пам'яті Нострадамуса
17:59
Володимир Путін
Путін неспроможний повернути контроль над ситуацією та прикордонними територіями РФ, - ЦПД
17:58
блокада кордону з Польщею
Загальний страйк фермерів у Польщі: міністр анонсував блокаду транзиту частини продукції з України
17:46
РФ завдала авіаударів по Максимівці й Гірнику на Донеччині: є загиблі й поранені
17:43
Оновлено
РФ атакувала Харків, 20.03.24
Росія атакувала Харків: є загиблі та постраждалі, під завалами можуть бути 10 людей
17:35
Шмигаль
Україна пропонує міжнародним партнерам запровадити додатковий податок на російську нафту й газ після перемоги, - Шмигаль
17:32
обстріл Сумщини
"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину
17:29
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбану вдалось пригальмувати процес вступу України до ЄС, - кореспондентка Еспресо
17:21
На фото: Аріана та Марджорі Гранде
Бабуся Аріани Гранде у 98 років встановила новий рекорд чарту Billboard Hot 100
17:21
Крістіан Шевченко
Син Шевченка дебютував за юнацьку збірну України
17:16
Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України
Федоров заявив, що Україна може виготовляти 2 млн дронів на рік, але для цього бракує коштів
17:02
Бєлгород вибух
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
16:55
Оновлено
євро
Україні перерахували перший транш із пакета 50 млрд євро
16:54
Нікіта Мазепін
Ексгонщик Формули-1 росіянин Мазепін виграв суд про зняття з нього санкцій ЄС
16:48
Придністров'я заявило про атаку дрона на військову частину в Тирасполі
"Прильот у Придністров'ї": МВС Молдови заявило, що це монтаж
16:47
Оновлено
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн назвала ухвалений Україною план для Ukraine Facility великим досягненням
16:41
Володимир Зеленський
Посилення торговельно-економічних відносин та Саміт миру: Зеленський провів розмову з прем'єром Індії Моді
16:24
евакуація
На Сумщині можуть оголосити примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад
16:18
На фото: Емінем
Продюсер Dr. Dre анонсував вихід нового альбому Емінема у 2024 році
16:13
Оновлено
рада слуга народу
УП пише, нібито кілька десятків "слуг" хочуть скласти мандати. Арахамія заперечив розпад монобільшості
16:08
На Близькому Сході Росія активізувала кампанію з дискредитації України, - ГУР
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи може порноакторка допомагати ЗСУ? Чому Джозефіна Джексон відкрила скриньку Пандори
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV