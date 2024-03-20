Сальтисон: рецепт із свинячої голови та варіант із курятини

Сальтисон готується з добре вимоченого та вичищеного свинячого шлунка, який наповнюється вареним свинячим м'ясом, зокрема, щоковиною, вухами, салом. Обов'язково до страви додається часник та різні види перцю для підсилення смаку. Після цього сальтисон зазвичай тушкується у печі, що надає йому особливу ніжність та аромат. Ця страва відома своєю незвичною текстурою та багатим смаком.

Сальтисон із свинячої голови

Інгредієнти:

свиняча голова - 4.5 кг

свинячий шлунок – 700 г

цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

часник – 7 зубчиків

лавровий лист – 8 шт.

перець горошком – 8 шт.

оцет – 2 ст. л.

соняшникова олія – 3-4 ст. л.

кріп сушений, перець чорний та червоний мелений – до смаку

сіль – до смаку

Домашній сальтисон – рецепт приготування покроково:

Свинячу голову добре промийте, розрубіть на шматки. Перекладіть у посудину, залийте холодною водою та залиште на ніч. Свинячий шлунок промийте, очистіть та теж замочіть в холодній воді на ніч. Зранку шлунок промийте ще декілька разів, зніміть "слизову оболонку" та зайвий жир. Це потрібно робити досить обережно, щоб не розірвати його. Шлунок перекладіть у миску з водою, додайте оцет та декілька лаврових листків. Нехай промаринується у прохолодному місці (це допоможе позбутися неприємного запаху шлунка). Всі частини свинячої голови добре промийте та перекладіть у каструлю. Налийте води та поставте варитись протягом 6 годин. Після закипання, обов'язково знімайте пінку, що утворилась. Очистіть від шкірки моркву та цибулю, розрізати на шматочки не потрібно. Через 4 години варіння, додайте в каструлю сіль, моркву, цибулю, лаврові листки. Продовжуйте готувати. Через 6 годин вимкніть плиту та дістаньте все м'ясо, щоб воно охолонуло. Потім зі свинячої голови відокремте м'ясо від кісток. М'ясо наріжте крупними шматочками, а сало – дрібними. Все перемішайте, додайте сушений кріп, чорний перець, червоний перець та часник, який попередньо очистили та пропустили через прес. Промаринований шлунок промийте та виверніть його навиворіт. Якщо треба, зашийте, адже для приготування нам достатньо, щоб залишилась лише "кишеня" для фарширування. Начиніть шлунок м'ясною начинкою, але не дуже щільно, щоб під час випікання він не розірвався. Зашийте "кишеню" та перекладіть виріб на деко, змащене соняшниковою олією. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1.5 години. Після випікання дайте сальтисону охолонути, покладіть під прес та відправляйте в холодильник на ніч. Зранку можна куштувати!

Фото: Pinterest

Курячий сальтисон у пляшці

Інгредієнти:

курятина – 1.5 кг (без кісток 1.2 кг)

желатин – 25-35 г

вода – 50-100 мл

лавровий лист – 2 шт.

духмяний перець – 3 горошини

чорний перець – 3 горошини

часник – 2-4 зубчики

сіль - до смаку

Сальтисон у пляшці – рецепт приготування покроково:

Із цілої курки змініть шкірку та зайвий жир, наріжте її шматочками (якщо курка завелика, краще відкладіть одне філе, тоді сальтисон не буде сухим). Курятину промийте, зважте та перекладіть у каструлю. Налийте 50-100 мл води, додайте лаврові листки, духмяний та чорний перець, сіль, желатин. Поставте каструлю з м'ясом у більшу каструлю, яка буде наповнена водою. Ввімкніть плиту, саме так потрібно томити птицю на повільному вогні протягом 2 годин. Через 2 години зніміть курятину з вогню та дайте охолонути. Відокремте м'ясо від кісток та наріжте його шматочками. Процідіть бульйон через марлю та додайте до м'яса. Туди ж натріть часник та все добре перемішайте. У будь-якій пляшці (з-під соку або води) зріжте верхню частину, щоб було зручно наповнювати. Пляшку добре очистіть. Наповніть форму м'ясною начинкою, обережно ложкою утрамбуйте. Зверху накрийте алюмінієвою фольгою та відправляйте в холодильник на 4 години. Потім розріжте пляшку обережно ножицями та дістаньте курячий сальтисон. Смачного!

Фото: Pinterest