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Головна рецепти Сирна піца: два рецепти, які сподобаються всій родині
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Сирна піца: два рецепти, які сподобаються всій родині

14 лютого, 2024 середа
19:00
рецепти піца

Піца завжди є вдалим вибором для сімейного обіду або вечері з друзями, а різноманітність сирних начинок дає можливість кожному знайти свій улюблений смак

Сирна піца дуже ситна та чудово комбінується з різноманітними салатами, закусками та канапе. У цій статті ми розглянемо два чудових рецепти піци з сиром, які точно сподобаються всій вашій родині. Готуйтеся зануритися у світ смаку та насолоди разом із відбірними рецептами!

Сирна піца вдома

рецепт приготування Сирної піци

Інгредієнти (діаметр 30 см):

Для тіста:

  • вода – 130 мл
  • дріжджі сухі – 1/2 ч. л.
  • цукор – 1 ч. л. з гіркою
  • сіль – 1 ч. л. з гіркою
  • олія соняшникова – 1 ст. л.
  • борошно пшеничне – 250 г

Для начинки:

  • моцарела – 100 г
  • чеддер – 50 г
  • пармезан – 50 г
  • дорблю – 50 г
  • базилік – 1/2 ч. л.
  • білий соус – 5 ст. л.

Для соусу:

  • молоко – 150 мл
  • борошно пшеничне – 1 ст. л.
  • вершкове масло - 20 г
  • часник – 1 зубчик
  • прованські трави – 1/2 ч. л.
  • пармезан – 2 ст. л.
  • сіль – дрібка
  • мускатний горіх – дрібка

Сирна піца – рецепт приготування покроково:

  1. Приготуємо опару для тіста. У посудину наливаємо теплу воду, додаємо цукор, дріжджі та декілька столових ложок борошна. Все перемішуємо вінчиком, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 15 хвилин.
  2. Коли опара буде готова, з'явиться характерна дріжджова "шапка".  Додаємо в цю посудину олію та сіль, перемішуємо. Починаємо порціями додавати просіяне борошно та замішувати тісто.  
  3. Готове тісто викладаємо в посудину, знову накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годину.
  4. Готуємо соус. У глибоку сковорідку або сотейник наливаємо молоко та доводимо до кипіння. Додаємо вершкове масло, сіль, мускатний горіх, подрібнений часник, натертий сир та борошно. На маленькому вогні тушкуємо соус до загуснення постійно помішуючи (процес займе приблизно 5 хвилин), потім вимикаємо плиту.
  5. Готуємо начинку. Натираємо на крупній терці чеддер, пармезан та моцарелу. Дорблю ламаємо руками на невеликі шматочки.
  6. Деко для випікання застеляємо пергаменним папером. Викладаємо тісто, розкочуємо його та формуємо бортики.
  7. Змащуємо тісто спочатку соусом, потім викладаємо шарами різні види сиру, останнім – дорблю. Додаємо листочки базиліку.
  8. Ставимо у розігріту духовку до 250 градусів на 15-20 хвилин (час приготування залежить від духовки). Готово!

Фото: The Almond Eater

Сирна піца на сковороді

Для тіста:

  • сметана – 320 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • борошно пшеничне – 250 г
  • сіль – 0.5 ч. л.
  • цукор - 0.5 ч. л.
  • вода – 3 ст. л.

Для начинки:

  • вершкове масло - 70 г (40 для соусу + 30 для приготування піци)
  • часник – 4 зубчики
  • пармезан – 100 г
  • твердий сир – 100 г
  • моцарела – 125 г
  • спеції - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Приготуємо соус. Дрібно нарізаємо часник. Сковорідку ставимо на вогонь та розтоплюємо вершкове масло, додаємо часник та смажимо на середньому вогні декілька хвилин.
  2. Для начинки натираємо на крупній терці пармезан, твердий сир та моцарелу.
  3. Готуємо тісто. У посудині збиваємо вінчиком яйця, додаємо сметану, сіль, цукор та перемішуємо. Просіюємо борошно, додаємо воду та замішуємо лопаткою тісто. Воно буде трохи рідким.
  4. Ставимо сковорідку на вогонь, розтоплюємо вершкове масло. Викладаємо тісто та рівномірно розподіляємо, далі шар часникового соусу та сирна начинка. Зверху присипаємо спеціями.
  5. Готуємо піцу на невеликому вогні близько 15 хвилин. 

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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