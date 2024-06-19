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Томатний соус - готуємо вдома
Рецепт приготування томатного соуса - просто і неймовірно смачно!
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Продукти для - томатний соус:
- Помідори свіжі – 2 кг
- Часник (почищений та роздавлений) - 4 зубки
- Оливкова олія - 1/3 склянки (80 г)
- Білий бальзамічний оцет – 2 ч. л.
- Цукор білий – 1 ч. л.
- Сіль та чорний мелений перець за смаком
- Свіжі листочки базиліка - 1/2 склянки
Як приготувати томатний соус:
- Увімкніть духовку для попереднього розігріву до 200 градусів
- Помідори розрізати на четвертинки та чайною ложечкою видалити насіння Викласти помідори разом з часником на деко, збризкати 2 столовими ложками оливкової олії, посипати цукром, сіллю та перцем
- Поставити деко в розігріту духовку і смажити до м'якого стану протягом 15-20 хвилин
- Дістати лист з духовки, дати помідорам злегка охолонути, а потім зняти з них шкірку
- Скласти м'якоть в миску, розім'яти дерев'яною ложкою, а потім додати оливкову олію і листя базиліка
- Томатний соус, що вийшов, добре перемішати
- На тому етапі, коли з помідорів тільки-но зняли шкірку і розім'яли, цю масу можна перекласти в пластиковий контейнер і поставити в морозильну камеру, зберігати таким чином до 3 місяців
- У міру потреби дістати помідори, викласти в сковороду і на середньому вогні довести до кипіння
- Потім додати олію та листя базиліка
Смачного!
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