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Три вишукані салати з морепродуктами: збалансовані та смачні рецепти

19 червня, 2024 середа
16:00
рецепти Салат з морепродуктами

Салати з морепродуктами є чудовим вибором для тих, хто хоче насолодитися свіжістю та вишуканістю смаків моря

Зміст

Салати з морепродуктів дуже цікаві, вони підходять як для святкового столу, так і для повсякденних трапез. Пропонуємо вам три різноманітні рецепти салатів, які легко приготувати вдома.

Морепродукти містять багато корисних речовин, таких як омега-3 жирні кислоти, високоякісний білок та мінерали, які сприяють здоров'ю серця, покращують обмін речовин та зміцнюють імунітет. До того ж салати з морепродуктами відрізняються своєю легкістю та свіжістю, що робить їх ідеальним вибором для літнього обіду чи вечері. Спробуйте приготувати та насолоджуйтесь чудовими стравами разом з родиною або друзями!

Салат з морепродуктами

Інгредієнти:

  • кальмари – 200 г
  • креветки варено-морожені – 150 г
  • салатний мікс (зелень) – 80-100 г
  • маслини – 16 шт.
  • томати чері або коктейльні – 8-10 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • петрушка – невеликий пучок
  • соєвий соус – 4 ст.
  • цукор – 1 ч. л.
  • лимонний сік – 1 ст.
  • соняшникова олія – 5 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте та очистіть овочі та зелень від забруднень.
  2. Зніміть з часнику лушпиння та натріть на дуже дрібній терці, зелень також наріжте дрібно. Перекладіть часник із зеленню в посудину, додайте ще цукор, лимонний сік, соняшникову олію та соєвий соус. Все добре перемішайте та відправте готовий соус в холодильник.
  3. Варено-морожені креветки відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин, а кальмари краще відварити 2 хвилини. Дайте морепродуктам охолонути.
  4. Томати наріжте четвертинками та відправляйте в салатницю. Кальмари наріжте кружечками, а креветки очистіть від панцира та кишківника.
  5. У центрі плоскої посудини для подачі салату розмісіть невелику тарілку, навколо якої будемо викладати овочі та морепродукти. Спочатку викладіть салатний мікс, зверху – морепродукти, потім помідори та маслини. Перед подачею страви прибираємо тарілку, що допомогла в формуванні страви, та поливаємо соусом салат. Готово!

Фото: YouTube/Alina FooDee

Салат з міксу морепродуктів

Інгредієнти:

  • морський коктейль у розсолі – 430 г
  • яйця курячі – 3 шт.
  • огірки – 2 шт.
  • сир твердий – 80 г
  • майонез – 50 г 
  • салат листовий – 80-100 г
  • сіль та чорний перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Заздалегідь приготуйте яйця, їх потрібно відварити круто. Потім очистіть від шкаралупи.
  2. Овочі та зелень добре промийте. Огірки наріжте півкільцями, а салат листовий просто розірвіть на шматочки руками. Викладіть все в салатницю.
  3. Сир натріть на дрібній терці, яйця наріжте кубиком. З морського коктейлю злийте розсіл та все перекладіть в салатницю.
  4. До салату додайте ще сіль, перець та майонез, все добре перемішайте. Готово!

Фото: Pinterest

Салат з міксу морепродуктів в олії

Інгредієнти:

  • коктейль з морепродуктів в олії – 400 г
  • бринза – 120 г
  • листя салату або мікс салат – 150 г
  • червона цибуля – ½ шт.
  • томати чері – 15 шт.
  • перець солодкий - ½ шт.
  • огірки - 2-3 шт.
  • кріп – до смаку
  • оливкова олія або олія з морського коктейлю - 4-5 ст. л.
  • лимонний сік - 1 ст. л.
  • гірчиця з цільними зернами – 1.5 ч. л.
  • часник - 1-2 зубчики
  • приправа з томатами - 1/2 ч. л.
  • рідкий мед - 1-1.5 ч. л.
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Для приготування соусу просто змішайте в посудині оливкову олію або олію з морського коктейлю, лимонний сік, гірчицю, спецію з томатами, рідкий мед, чорний мелений перець та пропущений через прес часник.
  2. Овочі та зелень добре промийте. Червону цибулю очистіть від лушпиння, а з солодкого перцю видаліть серединку та насіння.
  3. Томати розріжте навпіл, огірки та цибулю наріжте півкільцями, солодкий перець та бринзу – кубиком. Все перекладіть в салатницю.
  4. Із морського коктейлю злийте олію, а морепродукти додайте в салатницю. Туди ж відправляйте соус та все ретельно перемішайте. Скуштуйте страву на сіль.
  5. Листя салату розірвіть на шматочки руками та перекладіть на плоску посудину. На "подушку із листя" викладіть салат із морепродуктів та овочів, зверху посипте дрібно нарізаною зеленню. Смачного!

Фото: Pinterest


 
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