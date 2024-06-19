Три вишукані салати з морепродуктами: збалансовані та смачні рецепти
Салати з морепродуктами є чудовим вибором для тих, хто хоче насолодитися свіжістю та вишуканістю смаків моря
Салати з морепродуктів дуже цікаві, вони підходять як для святкового столу, так і для повсякденних трапез. Пропонуємо вам три різноманітні рецепти салатів, які легко приготувати вдома.
Морепродукти містять багато корисних речовин, таких як омега-3 жирні кислоти, високоякісний білок та мінерали, які сприяють здоров'ю серця, покращують обмін речовин та зміцнюють імунітет. До того ж салати з морепродуктами відрізняються своєю легкістю та свіжістю, що робить їх ідеальним вибором для літнього обіду чи вечері. Спробуйте приготувати та насолоджуйтесь чудовими стравами разом з родиною або друзями!
Інгредієнти:
- кальмари – 200 г
- креветки варено-морожені – 150 г
- салатний мікс (зелень) – 80-100 г
- маслини – 16 шт.
- томати чері або коктейльні – 8-10 шт.
- часник – 2 зубчики
- петрушка – невеликий пучок
- соєвий соус – 4 ст.
- цукор – 1 ч. л.
- лимонний сік – 1 ст.
- соняшникова олія – 5 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Промийте та очистіть овочі та зелень від забруднень.
- Зніміть з часнику лушпиння та натріть на дуже дрібній терці, зелень також наріжте дрібно. Перекладіть часник із зеленню в посудину, додайте ще цукор, лимонний сік, соняшникову олію та соєвий соус. Все добре перемішайте та відправте готовий соус в холодильник.
- Варено-морожені креветки відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин, а кальмари краще відварити 2 хвилини. Дайте морепродуктам охолонути.
- Томати наріжте четвертинками та відправляйте в салатницю. Кальмари наріжте кружечками, а креветки очистіть від панцира та кишківника.
- У центрі плоскої посудини для подачі салату розмісіть невелику тарілку, навколо якої будемо викладати овочі та морепродукти. Спочатку викладіть салатний мікс, зверху – морепродукти, потім помідори та маслини. Перед подачею страви прибираємо тарілку, що допомогла в формуванні страви, та поливаємо соусом салат. Готово!
Фото: YouTube/Alina FooDee
Салат з міксу морепродуктів
Інгредієнти:
- морський коктейль у розсолі – 430 г
- яйця курячі – 3 шт.
- огірки – 2 шт.
- сир твердий – 80 г
- майонез – 50 г
- салат листовий – 80-100 г
- сіль та чорний перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Заздалегідь приготуйте яйця, їх потрібно відварити круто. Потім очистіть від шкаралупи.
- Овочі та зелень добре промийте. Огірки наріжте півкільцями, а салат листовий просто розірвіть на шматочки руками. Викладіть все в салатницю.
- Сир натріть на дрібній терці, яйця наріжте кубиком. З морського коктейлю злийте розсіл та все перекладіть в салатницю.
- До салату додайте ще сіль, перець та майонез, все добре перемішайте. Готово!
Фото: Pinterest
Салат з міксу морепродуктів в олії
Інгредієнти:
- коктейль з морепродуктів в олії – 400 г
- бринза – 120 г
- листя салату або мікс салат – 150 г
- червона цибуля – ½ шт.
- томати чері – 15 шт.
- перець солодкий - ½ шт.
- огірки - 2-3 шт.
- кріп – до смаку
- оливкова олія або олія з морського коктейлю - 4-5 ст. л.
- лимонний сік - 1 ст. л.
- гірчиця з цільними зернами – 1.5 ч. л.
- часник - 1-2 зубчики
- приправа з томатами - 1/2 ч. л.
- рідкий мед - 1-1.5 ч. л.
- сіль та чорний мелений перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Для приготування соусу просто змішайте в посудині оливкову олію або олію з морського коктейлю, лимонний сік, гірчицю, спецію з томатами, рідкий мед, чорний мелений перець та пропущений через прес часник.
- Овочі та зелень добре промийте. Червону цибулю очистіть від лушпиння, а з солодкого перцю видаліть серединку та насіння.
- Томати розріжте навпіл, огірки та цибулю наріжте півкільцями, солодкий перець та бринзу – кубиком. Все перекладіть в салатницю.
- Із морського коктейлю злийте олію, а морепродукти додайте в салатницю. Туди ж відправляйте соус та все ретельно перемішайте. Скуштуйте страву на сіль.
- Листя салату розірвіть на шматочки руками та перекладіть на плоску посудину. На "подушку із листя" викладіть салат із морепродуктів та овочів, зверху посипте дрібно нарізаною зеленню. Смачного!
Фото: Pinterest
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