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Тушковані кабачки в сметані або з овочами: два цікаві рецепти

21 червня, 2024 п'ятниця
11:00
рецепти Тушковані кабачки

Тушковані кабачки – це смачна, корисна та легка у приготуванні страва, яка чудово доповнить будь-який раціон

Зміст

Кабачки багаті на вітаміни та мінерали, а також мають низьку калорійність, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто дотримується дієти або правильного харчування. У цій статті ми розглянемо кілька рецептів приготування тушкованих кабачків, а також поділимося корисними порадами щодо їхнього приготування.

Кабачки містять вітаміни А, С, групи В, а також мікроелементи, такі як калій, магній, фосфор. Вони сприяють покращенню травлення, зміцненню імунітету та підтримці здоров’я серцево-судинної системи.

Тушковані кабачки мають ніжний смак і м’яку текстуру, що дозволяє їм гармонійно поєднуватися з різними інгредієнтами чи спеціями.

кабачки Тушені з морквою і цибулею

Інгредієнти:

  • кабачки – 1.5 кг
  • цибуля ріпчаста – 2 шт. (250 г)
  • морква – 3 шт. (250 г)
  • сіль – 1 ч. л.
  • соняшникова олія – 3-4 ст. л.
  • чорний молотий перець та свіжа зелень – до смаку

Тушковані кабачки – рецепт приготування покроково:

  1. Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю очистіть від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики (якщо вони немолоді, тоді теж варто очистити від шкірки).
  2. Цибулю та кабачки наріжте кубиком, моркву натріть на крупній терці.
  3. Добре прогрійте сковороду з олією та спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати так ще 3-4 хвилини.
  4. Додайте до овочів кабачки, сіль та перець. Все перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Доки кабачки тушкуються, наріжте дрібно зелень.
  6. Коли кабачки будуть готові, додайте свіжу зелень та вимикайте плиту. Готово!

Фото: YouTube/TianaUA

Тушковані кабачки в сметані

Інгредієнти:

  • кабачки – 700-800 г
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • помідори – 3 шт.
  • сметана – 150 г
  • сіль та спеці – до смаку
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.

Тушені кабачки на сковороді, покроковий рецепт приготування:

  1. Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю очистіть від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики (якщо вони немолоді, тоді теж варто очистити від шкірки).
  2. Цибулю, помідори та кабачки наріжте кубиком, моркву натріть на великій терці.
  3. Добре прогрійте сковороду з олією та спочатку підсмажте цибулю, вона має стати прозорою. Потім додайте моркву та продовжуйте готувати так ще приблизно 3-4 хвилини.
  4. Додайте до овочів кабачки та сіль, все добре перемішайте. Накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на середньому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Через 10 хвилин додайте помідори, чорний перець та часник, пропущений через прес. Тушкуйте овочі ще приблизно 7-10 хвилин. Потім додайте сметану та готуйте без кришки доти, доки майже вся рідина не випарується. Смачного!

Фото: Pinterest

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Інфографіка
кухня
кулінарія
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