Тушковані кабачки в сметані або з овочами: два цікаві рецепти
Тушковані кабачки – це смачна, корисна та легка у приготуванні страва, яка чудово доповнить будь-який раціон
Кабачки багаті на вітаміни та мінерали, а також мають низьку калорійність, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто дотримується дієти або правильного харчування. У цій статті ми розглянемо кілька рецептів приготування тушкованих кабачків, а також поділимося корисними порадами щодо їхнього приготування.
Кабачки містять вітаміни А, С, групи В, а також мікроелементи, такі як калій, магній, фосфор. Вони сприяють покращенню травлення, зміцненню імунітету та підтримці здоров’я серцево-судинної системи.
Тушковані кабачки мають ніжний смак і м’яку текстуру, що дозволяє їм гармонійно поєднуватися з різними інгредієнтами чи спеціями.
Інгредієнти:
- кабачки – 1.5 кг
- цибуля ріпчаста – 2 шт. (250 г)
- морква – 3 шт. (250 г)
- сіль – 1 ч. л.
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.
- чорний молотий перець та свіжа зелень – до смаку
Тушковані кабачки – рецепт приготування покроково:
- Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю очистіть від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики (якщо вони немолоді, тоді теж варто очистити від шкірки).
- Цибулю та кабачки наріжте кубиком, моркву натріть на крупній терці.
- Добре прогрійте сковороду з олією та спочатку підсмажте цибулю до легкої золотистої скоринки, потім додайте моркву та продовжуйте готувати так ще 3-4 хвилини.
- Додайте до овочів кабачки, сіль та перець. Все перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
- Доки кабачки тушкуються, наріжте дрібно зелень.
- Коли кабачки будуть готові, додайте свіжу зелень та вимикайте плиту. Готово!
Фото: YouTube/TianaUA
Тушковані кабачки в сметані
Інгредієнти:
- кабачки – 700-800 г
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- часник – 2 зубчики
- помідори – 3 шт.
- сметана – 150 г
- сіль та спеці – до смаку
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
Тушені кабачки на сковороді, покроковий рецепт приготування:
- Добре промийте всі овочі та зелень. Моркву та цибулю очистіть від шкірки, а з кабачків зріжте хвостики (якщо вони немолоді, тоді теж варто очистити від шкірки).
- Цибулю, помідори та кабачки наріжте кубиком, моркву натріть на великій терці.
- Добре прогрійте сковороду з олією та спочатку підсмажте цибулю, вона має стати прозорою. Потім додайте моркву та продовжуйте готувати так ще приблизно 3-4 хвилини.
- Додайте до овочів кабачки та сіль, все добре перемішайте. Накрийте сковороду кришкою та тушкуйте на середньому вогні протягом 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Через 10 хвилин додайте помідори, чорний перець та часник, пропущений через прес. Тушкуйте овочі ще приблизно 7-10 хвилин. Потім додайте сметану та готуйте без кришки доти, доки майже вся рідина не випарується. Смачного!
Фото: Pinterest
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.28Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе