Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив 11 листопада в ефірі телемарафону, передає ТСН.

"Прикордонники керуються нормами законодавства. Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, зокрема на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються. Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України", - наголосив Демченко.

Варто зазначити, що в Україні запроваджено воєнний стан, тож за межі країни не випускають чоловіків від 18 до 60 років за деякими виключеннями. Студенти під категорію винятків не підпадають.

У жовтні петиція на сайті президента про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів, набрала необхідну кількість підписів для розгляду.

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