Речник ДПСУ пояснив, за якої умови прикордонники випускатимуть студентів за кордон
Студентів почнуть випускати за кордон, щойно уряд внесе зміни до постанови, яка забороняє виїзд чоловіків за межі України
Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив 11 листопада в ефірі телемарафону, передає ТСН.
"Прикордонники керуються нормами законодавства. Є постанова уряду, яка визначає порядок перетину кордону, зокрема на період воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під пропуск на цей час для виїзду за межі України, і прикордонники цим керуються. Поки не буде змін щодо цієї категорії громадян, і вони не будуть внесені в постанову уряду про порядок перетину кордону, прикордонники не пропускають цю категорію громадян на виїзд з території України", - наголосив Демченко.
Варто зазначити, що в Україні запроваджено воєнний стан, тож за межі країни не випускають чоловіків від 18 до 60 років за деякими виключеннями. Студенти під категорію винятків не підпадають.
- У жовтні петиція на сайті президента про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів, набрала необхідну кількість підписів для розгляду.
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