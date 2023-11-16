Реєстрація компанії в ОАЕ у 2024 році: виклики для бізнесу
Попри останні події в Близькосхідному регіоні, ОАЕ залишатимуться надійною гаванню для ведення бізнесу у 2024 році
За останні кілька років країна залучила значні обсяги прямих іноземних інвестицій, що гарантувало стале зростання місцевої економіки. Але восени незалежні експерти змушені були переглянути прогнози, а інвестори - чекати на активні дії уряду щодо захисту бізнесів та контролю інфляції.
Спеціалісти YB Case проаналізували, як адаптувалася бізнес-екосистема країни до нових умов, щоб дати відповіді на питання чи безпечно реєструвати компанію в ОАЕ у 2024 році.
Економіка ОАЕ у 2024 році: перспективи зростання
До жовтня 2023 року економічне зростання країни у прогнозах МВФ оцінювалося на рівні 4%. Основними драйверами такого розвитку були й залишатимуться
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активна диверсифікація,
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розвиток ненафтового сектору,
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візові програми,
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100% іноземна власність компаній,
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нові торговельні угоди.
Також влада послідовно реалізовує програми розвитку вільних зон, економічну програму Дубая та програму розвитку промисловості Абу-Дабі.
Поки аналітики та експерти коригують свої прогнози, ми підсумовуємо, що потребуватиме пильної уваги уряду та які його ініціативи формуватимуть позитивний інвестиційний імідж ОАЕ у 2024 році.
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Регіональні виклики визначатимуть темпи економічного зростання, впливатимуть на логістику та ланцюги постачання.
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ОАЕ залишаються найбільш політично та економічно стабільною країною в регіоні.
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Доходи від видобутку вуглеводнів залишатимуться основним джерелом прибутків.
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Диверсифікація економіки найактивніша та найефективніша у регіоні.
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Дисбаланс зайнятості в недержавному секторі зберігатиметься.
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Місцева влада спрощує отримання громадянства та резидентства в обмін на інвестиції.
Де і як зареєструвати компанію в ОАЕ у 2024 році
Загальний огляд процесу інкорпорації в ОАЕ.
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Вибір типу компанії:
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компанія вільної торговельної зони еміратів,
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офшорна компанія,
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материкова компанія в еміратах.
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Процес реєстрації
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Зареєструйте назву або торгову марку відповідно до вимог державного органу.
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Підготуйте реєстраційні документи. Зазвичай реєстратор вимагає надати вичерпну інформацію про компанію, її засновників і керівництво, а також про її статутний капітал.
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Подайте заяву до реєстраційного органу. Реєструвати компанії у вільних зонах ОАЕ можна дистанційно.
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Зареєструйте юридичну адресу.
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Відкрийте банківський рахунок. Процес перевірки ваших документів банком може зайняти до двох місяців.
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Отримайте сертифікат і унікальний реєстраційний номер.
Як прискорити реєстрацію компанії в ОАЕ
Хоча процес створення компанії в ОАЕ досить простий, є один фактор, який безпосередньо впливає на швидкість процесу – точність оформлення документації. Регулятор висуває низку вимог до бізнес-плану, і від того, наскільки правильно він складений, залежить тривалість процесу.
Допомога консультанта з відкриття бізнесу в ОАЕ забезпечить відповідність місцевим нормам і прискорить процес реєстрації вашої компанії.
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