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Реєстрація компанії в ОАЕ у 2024 році: виклики для бізнесу

16 листопада, 2023 четвер
15:49
Новини

Попри останні події в Близькосхідному регіоні, ОАЕ залишатимуться надійною гаванню для ведення бізнесу у 2024 році

За останні кілька років країна залучила значні обсяги прямих іноземних інвестицій, що гарантувало стале зростання місцевої економіки. Але восени незалежні експерти змушені були переглянути прогнози, а інвестори - чекати на активні дії уряду щодо захисту бізнесів та контролю інфляції. 

Спеціалісти YB Case проаналізували, як адаптувалася бізнес-екосистема країни до нових умов, щоб дати відповіді на питання чи безпечно реєструвати компанію в ОАЕ у 2024 році.

Економіка ОАЕ у 2024 році: перспективи зростання

До жовтня 2023 року економічне зростання країни у прогнозах МВФ оцінювалося на рівні 4%. Основними драйверами такого розвитку були й залишатимуться 

  • активна диверсифікація,

  • розвиток ненафтового сектору, 

  • візові програми, 

  • 100% іноземна власність компаній,

  • нові торговельні угоди.

Також влада послідовно реалізовує програми розвитку вільних зон, економічну програму Дубая та програму розвитку промисловості Абу-Дабі.

Поки аналітики та експерти коригують свої прогнози, ми підсумовуємо, що потребуватиме пильної уваги уряду та які його ініціативи формуватимуть позитивний інвестиційний імідж ОАЕ у 2024 році.

  • Регіональні виклики визначатимуть темпи економічного зростання, впливатимуть на логістику та ланцюги постачання. 

  • ОАЕ залишаються найбільш політично та економічно стабільною країною в регіоні.

  • Доходи від видобутку вуглеводнів залишатимуться основним джерелом прибутків. 

  • Диверсифікація економіки найактивніша та найефективніша у регіоні. 

  • Дисбаланс зайнятості в недержавному секторі зберігатиметься.  

  • Місцева влада спрощує отримання громадянства та резидентства в обмін на інвестиції.  

Де і як зареєструвати компанію в ОАЕ у 2024 році  

Загальний огляд процесу інкорпорації в ОАЕ.

  1. Вибір типу компанії:

  • компанія вільної торговельної зони еміратів, 

  • офшорна компанія,

  • материкова компанія в еміратах.

  1. Процес реєстрації

  • Зареєструйте назву або торгову марку відповідно до вимог державного органу. 

  • Підготуйте реєстраційні документи. Зазвичай реєстратор вимагає надати вичерпну інформацію про компанію, її засновників і керівництво, а також про її статутний капітал. 

  • Подайте заяву до реєстраційного органу. Реєструвати компанії у вільних зонах ОАЕ можна дистанційно. 

  • Зареєструйте юридичну адресу. 

  • Відкрийте банківський рахунок. Процес перевірки ваших документів банком може зайняти до двох місяців. 

  • Отримайте сертифікат і унікальний реєстраційний номер.

Як прискорити реєстрацію компанії в ОАЕ

Хоча процес створення компанії в ОАЕ досить простий, є один фактор, який безпосередньо впливає на швидкість процесу – точність оформлення документації. Регулятор висуває низку вимог до бізнес-плану, і від того, наскільки правильно він складений, залежить тривалість процесу. 

Допомога консультанта з відкриття бізнесу в ОАЕ забезпечить відповідність місцевим нормам і прискорить процес реєстрації вашої компанії.

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