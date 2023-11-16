Реєстрація компанії в ОАЕ у 2024 році: виклики для бізнесу

За останні кілька років країна залучила значні обсяги прямих іноземних інвестицій, що гарантувало стале зростання місцевої економіки. Але восени незалежні експерти змушені були переглянути прогнози, а інвестори - чекати на активні дії уряду щодо захисту бізнесів та контролю інфляції.

Спеціалісти YB Case проаналізували, як адаптувалася бізнес-екосистема країни до нових умов, щоб дати відповіді на питання чи безпечно реєструвати компанію в ОАЕ у 2024 році.

Економіка ОАЕ у 2024 році: перспективи зростання

До жовтня 2023 року економічне зростання країни у прогнозах МВФ оцінювалося на рівні 4%. Основними драйверами такого розвитку були й залишатимуться

активна диверсифікація,

розвиток ненафтового сектору,

візові програми,

100% іноземна власність компаній,

нові торговельні угоди.

Також влада послідовно реалізовує програми розвитку вільних зон, економічну програму Дубая та програму розвитку промисловості Абу-Дабі.

Поки аналітики та експерти коригують свої прогнози, ми підсумовуємо, що потребуватиме пильної уваги уряду та які його ініціативи формуватимуть позитивний інвестиційний імідж ОАЕ у 2024 році.

Регіональні виклики визначатимуть темпи економічного зростання, впливатимуть на логістику та ланцюги постачання.

ОАЕ залишаються найбільш політично та економічно стабільною країною в регіоні.

Доходи від видобутку вуглеводнів залишатимуться основним джерелом прибутків.

Диверсифікація економіки найактивніша та найефективніша у регіоні.

Дисбаланс зайнятості в недержавному секторі зберігатиметься.

Місцева влада спрощує отримання громадянства та резидентства в обмін на інвестиції.

Де і як зареєструвати компанію в ОАЕ у 2024 році

Загальний огляд процесу інкорпорації в ОАЕ.

Вибір типу компанії:

компанія вільної торговельної зони еміратів,

офшорна компанія,

материкова компанія в еміратах.

Процес реєстрації

Зареєструйте назву або торгову марку відповідно до вимог державного органу.

Підготуйте реєстраційні документи. Зазвичай реєстратор вимагає надати вичерпну інформацію про компанію, її засновників і керівництво, а також про її статутний капітал.

Подайте заяву до реєстраційного органу. Реєструвати компанії у вільних зонах ОАЕ можна дистанційно.

Зареєструйте юридичну адресу.

Відкрийте банківський рахунок. Процес перевірки ваших документів банком може зайняти до двох місяців.

Отримайте сертифікат і унікальний реєстраційний номер.

Як прискорити реєстрацію компанії в ОАЕ

Хоча процес створення компанії в ОАЕ досить простий, є один фактор, який безпосередньо впливає на швидкість процесу – точність оформлення документації. Регулятор висуває низку вимог до бізнес-плану, і від того, наскільки правильно він складений, залежить тривалість процесу.

Допомога консультанта з відкриття бізнесу в ОАЕ забезпечить відповідність місцевим нормам і прискорить процес реєстрації вашої компанії.