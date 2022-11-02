Регіони України отримають близько 200 тисяч доз вакцини від кору
Між областями України розподілили 196 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи, які доставлять на місця до 4 листопада
Про це повідомляє МОЗ України.
Також до регіонів поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу.
"Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини, – пояснюють у МОЗ та наголошують: – Важливо, що 9 з 10 не вакцинованих від кору людей, які мають контакт із хворим, будуть заражені".
- За даними НСЗУ, українці потерпають від дефіциту вітаміну D.
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