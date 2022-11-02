Регіони України отримають близько 200 тисяч доз вакцини від кору

Про це повідомляє МОЗ України.

Також до регіонів поїхали вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty проти коронавірусу.

"Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини, – пояснюють у МОЗ та наголошують: – Важливо, що 9 з 10 не вакцинованих від кору людей, які мають контакт із хворим, будуть заражені".

За даними НСЗУ, українці потерпають від дефіциту вітаміну D.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb