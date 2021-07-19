Регулятор ЄС має внести у перелік схвалених вакцин CoronaVac, - Ляшко

Про це він заявив у ефірі одного із каналів, передає УП.



"Найближчим часом ЕМА (медрегулятор ЄС, - ред.) внесе CoronaVac у свій перелік (схвалених вакцин) Я комунікував з регіональним директором бюро ВООЗ і з колегами в Єврокомісії. Всі кажуть, що з всіма вакцинами, визнаними ВООЗ, дозволять подорожувати", - сказав він.

Міністр додав, що всі вакцини, які використовують в Україні, визнані ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування COVID-вакцини від коронавірусу, яку розробила китайська компанія Sinovac.

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