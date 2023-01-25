Рекламодавці скоротили витрати на рекламу у Twitter на 71% після купівлі його Ілоном Маском

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що згідно з даними Standard Media Index (SMI), компанія Twitter зараз намагається зупинити відтік рекламодавців і повернути деяких з них. Для цього вона запровадила низку ініціатив, зокрема пропозицію щодо безплатного розміщення оголошень та скасування заборони на політичну рекламу. Також компаніям дозволять краще контролювати розміщення своїх оголошень.

Також дані SMI кажуть, що витрати компаній на рекламу у Twitter у листопаді 2022 року впали на 55% порівняно з 2021 роком. Це сталося попри те, що ці місяці традиційно є часом найбільших витрат на рекламу через святковий сезон.

Інша дослідницька фірма Pathmatics опублікувала дані, згідно з якими більшість компаній припинили купувати рекламу у Twitter ще в листопаді 2022 року, тоді ж, коли Ілон Маск відновив заблоковані акаунти та запустив платну перевірку облікових записів. Це призвело до того, що шахраї видавали себе за корпорації. Після цього, за оцінками Pathmatics, 14 з 30 найкращих рекламодавців у Twitter припинили купувати рекламу на платформі.

Того ж місяця Маск під час заходу в Twitter Spaces сказав, що розуміє, якщо рекламодавці "захочуть приділити хвилинку" питанню призупинення реклами в соцмережі. Згодом він звинуватив активістів у тому, що вони тиснуть на рекламодавців, щоб ті видалили рекламу в соцмережах.

Дохід Twitter на 90% складається з продажів реклами. У четвертому кварталі 2022 року загальний виторг компанії впав приблизно на 35% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.

18 січня стало відомо, що понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлю Ілоном Маском соцмережі у 2022 році.