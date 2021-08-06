Рекорд з вакцинації: за добу щепили майже 170 тис. українців
5 серпня 167 383 українці отримали щеплення проти COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 98 447 особи, завершили вакцинацію - 68 936 людей.
5 серпня працювали: 894 мобільні бригади, 2 709 пунктів щеплення; 301 центр вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 3 953 542 людини та закінчили імунізацію – 2 284 166 людей.
Всього зробили 6 237 706 щеплень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.03
-
EUR
Купівля 31.61Продаж 31.99
- Актуальне
- Важливе