Ремонту не підлягає: кілька населених пунтів Луганщини залишилися без води до кінця війни

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у "Фейсбук".



"Відновленню не підлягає. Води в Лисичанську вже не буде. Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням", – написав він.



У Лисичанську не вдасться відновити водопостачання до кінця війни.



"Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі", – написав Гайдай.



Також без водопостачання залишилися Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк - тобто майже всі вільні міста області.



"Водоканали не функціонують. Є населені пункти в громадах, де вода частково є, повідомляти про них не будемо, бо рашисти можуть цим скористатися", – додав голова ОВА.



Нагадаємо, з Луганщини 28 квітня вдалося евакуювати до Дніпра 53 мешканців.



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