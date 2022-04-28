Ремонту не підлягає: кілька населених пунтів Луганщини залишилися без води до кінця війни
На Луганщині майже повністю знищені комунікації, відновити їх можна буде тільки після закінчення війни
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у "Фейсбук".
"Відновленню не підлягає. Води в Лисичанську вже не буде. Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням", – написав він.
У Лисичанську не вдасться відновити водопостачання до кінця війни.
"Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі", – написав Гайдай.
Також без водопостачання залишилися Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк - тобто майже всі вільні міста області.
"Водоканали не функціонують. Є населені пункти в громадах, де вода частково є, повідомляти про них не будемо, бо рашисти можуть цим скористатися", – додав голова ОВА.
Нагадаємо, з Луганщини 28 квітня вдалося евакуювати до Дніпра 53 мешканців.
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