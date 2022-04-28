Із Луганщини 28 квітня вдалося евакуювати до Дніпра 73 мешканців

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.



За попередніми даними, із Попасної сьогодні вдалося вивезти 27 осіб.



"Ще на початку доби 28 квітня над головами цих людей пролітали снаряди і кулі, бо в Попасній точаться вуличні бої, а вже ввечері вони згадають, що таке нормальне повсякденне життя", - пише Гайдай.



Крім того, сьогодні також евакуйовані 36 лисичан та 10 сєвєродончан.



За словами Гайдая, людей умовляють виїжджати щодня протягом двох місяців, однак, втративши все й тижнями живучи в підвалі, вони відмовляються. Однак за три дні приходять до пунктів збору.



"Особливо важко запевнити в необхідності виїжджати сєвєродончан. Однак 28 квітня десятеро вже погодилися. Як і 36 жителів Лисичанська. Скоро вони будуть в Дніпрі. Вдалося врятувати і сімох мешканців Попасної. Намагаємося вивезти ще - бажаючих уберегти себе від "руського миру" там вдосталь", - наголосив Сергій Гайдай.





Нагадаємо, очільник Луганської ОВА анонсував на 28 квітня евакуацію з Рубіжного, Попасної, Лисичанська, Гірського та Сєвєродонецька



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