Із Луганщини 28 квітня вдалося евакуювати до Дніпра 73 мешканців
28 квітня з Лисичанська, Попасної й Сєвєродонецька до Дніпра евакуювали 73 людей
Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
За попередніми даними, із Попасної сьогодні вдалося вивезти 27 осіб.
"Ще на початку доби 28 квітня над головами цих людей пролітали снаряди і кулі, бо в Попасній точаться вуличні бої, а вже ввечері вони згадають, що таке нормальне повсякденне життя", - пише Гайдай.
Крім того, сьогодні також евакуйовані 36 лисичан та 10 сєвєродончан.
За словами Гайдая, людей умовляють виїжджати щодня протягом двох місяців, однак, втративши все й тижнями живучи в підвалі, вони відмовляються. Однак за три дні приходять до пунктів збору.
"Особливо важко запевнити в необхідності виїжджати сєвєродончан. Однак 28 квітня десятеро вже погодилися. Як і 36 жителів Лисичанська. Скоро вони будуть в Дніпрі. Вдалося врятувати і сімох мешканців Попасної. Намагаємося вивезти ще - бажаючих уберегти себе від "руського миру" там вдосталь", - наголосив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, очільник Луганської ОВА анонсував на 28 квітня евакуацію з Рубіжного, Попасної, Лисичанська, Гірського та Сєвєродонецька
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 33.89
- Актуальне
- Важливе