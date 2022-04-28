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Оновлено

Із Луганщини 28 квітня вдалося евакуювати до Дніпра 73 мешканців

28 квітня, 2022 четвер
13:55
війна з Росією евакуація гумкоридор

28 квітня з Лисичанська, Попасної й Сєвєродонецька до Дніпра евакуювали 73 людей

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За попередніми даними, із Попасної сьогодні вдалося вивезти 27 осіб.

"Ще на початку доби 28 квітня над головами цих людей пролітали снаряди і кулі, бо в Попасній точаться вуличні бої, а вже ввечері вони згадають, що таке нормальне повсякденне життя", - пише Гайдай.

Крім того, сьогодні також евакуйовані 36 лисичан та 10 сєвєродончан.

За словами Гайдая, людей умовляють виїжджати щодня протягом двох місяців, однак, втративши все й тижнями живучи в підвалі, вони відмовляються. Однак за три дні приходять до пунктів збору. 

"Особливо важко запевнити в необхідності виїжджати сєвєродончан. Однак 28 квітня десятеро вже погодилися. Як і 36 жителів Лисичанська. Скоро вони будуть в Дніпрі. Вдалося врятувати і сімох мешканців Попасної. Намагаємося вивезти ще - бажаючих уберегти себе від "руського миру" там вдосталь", - наголосив Сергій Гайдай.


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Дніпро
евакуація
Луганщина
Сєвєродонецьк
Луганська ОДА
Лисичанськ
Попасна
Сергій Гайдай
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