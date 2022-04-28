"Не чекайте миті, коли доведеться йти пішки": Гайдай анонсував на 28 квітня евакуацію з п'яти міст Луганщини

Про це він написав у телеграмі.



"28 квітня евакуаційний транспорт чекатиме бажаючих врятуватися від "руського миру" в п’ятьох містах. Це Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське та Сєвєродонецьк", - зазначив Сергій Гайдай.



Кожного охочого евакуюватися, хто прийде або кого привезуть волонтери чи поліція, доставлять до залізничних вокзалів Донеччини або безпечних регіонів України. Очільник ОВА закликав людей виїжджати, адже зараз можна доставляти на Луганщину продукти більш-менш регулярно та розвозити їх по бомбосховищах, однак ситуація може ускладнюватися.



"Не чекайте тієї миті, коли доведеться евакуюватися пішки. Прориватися з-під вогню росіян, як це роблять жителі Рубіжного і Попасної, тих частин міст, де точаться бої. Ми знаємо, скільком вдалося вибратися, однак нам невідомо, яку кількість людей росіяни розстріляли за намагання евакуюватися. Не втрачайте можливості. Зараз це безпечно і безкоштовно. Евакуаційний транспорт напоготові", - наголосив він.



У фейсбуці Сергій Гайдай додав, що евакуація безкоштовна, а в безпечніших містах люди матимуть житло, їжу, одяг і медичну допомогу. Також він повідомив місця збору для виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;

Гірське: будинок культури "Україна", Гагаріна, 13-А;

Попасна: вул. Миру, 155 і 142.

27 квітня внаслідок потужних обстрілів на Луганщині було зруйновано 13 будинків у Лисичанську, ще 10 - у Попасній. Є загиблі й поранені.

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка повідомив про потужні нічні обстріли в місті та продовження евакуації людей.

Мешканців Кремінної він закликав не евакуюватися самостійно, а чекати на поліпшення ситуації й організований виїзд.Очільник ОВА зазначив, що на Луганщину доставлять гуманітарний вантаж.

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