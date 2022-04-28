Внаслідок потужних обстрілів на Луганщині було зруйновано 13 будинків у Лисичанську, у Новодружеську, Сєвєродонецьку і Гірському сталися пожежі у цивільних будівлях

Про це повідомив голова Луганської ОВА у Телеграм.



"Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто потерпало від вогню росіян упродовж усієї доби 27 квітня", – написав він.



Пожежі, спровоковані обстрілами, відбуваються зараз майже по всьому місту. Це велика площа, практично 100 кв. км, що створює складнощі для рятувальників у гасінні пожеж.



"Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу всім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три", – вказав Гайдай.



Крім Лисичанська, через російські обстріли три будинки зайнялися у Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор. Він уже не піддасться ремонту.



"Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, ворог нарощує темпи наступальної операції. Основні його зусилля зосереджені на Ізюмському напрямку, додатково переміщено підрозділи повітряно-десантних військ та до 500 одиниць техніки.