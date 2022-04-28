English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Внаслідок потужних обстрілів на Луганщині було зруйновано 13 будинків у Лисичанську, у Новодружеську, Сєвєродонецьку і Гірському сталися пожежі у цивільних будівлях

Внаслідок потужних обстрілів на Луганщині було зруйновано 13 будинків у Лисичанську, у Новодружеську, Сєвєродонецьку і Гірському сталися пожежі у цивільних будівлях

28 квітня, 2022 четвер
07:55
війна з Росією

Окупанти 27 квітня всю ніч обстрілювали Лисичанськ, там зруйновано 13 будинків

Про це повідомив голова Луганської ОВА у Телеграм.

"Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто потерпало від вогню росіян упродовж усієї доби 27 квітня", – написав він.

Пожежі, спровоковані обстрілами, відбуваються зараз майже по всьому місту. Це велика площа, практично 100 кв. км, що створює складнощі для рятувальників у гасінні пожеж.

"Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу всім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три", – вказав Гайдай.

Крім Лисичанська, через російські обстріли три будинки зайнялися у Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор. Він уже не піддасться ремонту.

"Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку", – зазначив Гайдай.

 
  • Нагадаємо, ворог нарощує темпи наступальної операції. Основні його зусилля зосереджені на Ізюмському напрямку, додатково переміщено підрозділи повітряно-десантних військ та до 500 одиниць техніки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Луганська область
Луганщина
руйнування
Лисичанськ
обстріли
Сєверодонецьк
Читайте також:
Придністров'я
26 квітня, 2022 вiвторок
Зараз Придністров’я формується росіянами як плацдарм на Заході – і не тільки проти України, а й проти Молдови, – Маломуж
Путін
27 квітня, 2022 середа
Якщо Путін залишиться президентом РФ, то українцям слід готуватися до нових спалахів війни впродовж майбутніх років, – Портников
26 квітня, 2022 вiвторок
Генасамблея ООН зобов’язала постійних членів Радбезу обґрунтовувати застосування вето
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.97
    Купівля 30.97
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.86
    Продаж 34.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 квітня
07:45
"Рома", Ліга конференцій
Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій півфіналу
07:30
окупанти
Ворог нарощує темпи наступальної операції. Основні його зусилля зосереджені на Ізюмському напрямку, додатково переміщено підрозділи повітряно-десантних військ та до 500 одиниць техніки, - Генштаб
07:24
ППО РФ
У Бєлгороді знову було чути вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО
07:15
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій півфіналу
07:10
Конгрес США
Конгрес США може розглянути законопроєкт про ленд-ліз для України вже цього тижня
07:08
США і РФ
США та РФ провели обмін засудженими
06:33
Японія
Росія висилає вісьмох дипломатів з Японії через їхню позицію щодо війни в Україні
06:15
Олексій Арестович
Російські строковики потраплять під м'ясорубку західної зброї та злих українських військових: у червні-липні ЗСУ підуть у наступ, будуть запеклі бої, - Арестович
05:58
гаубиці М777
США відправили в Україну більш як половину обіцяних гаубиць, – прессекретар Пентагону
05:33
Кислиця
Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
04:58
Понад 4 тисячі американців подали заявки на спонсорство українських біженців у США
04:28
Канада
У парламенті Канади визнали злочини Росії в Україні геноцидом
03:54
Оновлено
зерно пшениці
Депутати Красноярського краю РФ закликали вивозити зерно з тимчасово окупованих районів Херсонської області
03:24
На південному напрямку українські військові знищили два склади боєприпасів окупантів
02:57
Буча
Італійська гуманітарна організація CESVI планує допомогти відбудувати Бучу
02:28
Сенат США
У США підтримали законопроєкт, який дозволяє продати російські активи для допомоги Україні
01:54
артилеристи РФ окупанти
Окупанти за добу на Донеччині вбили одну людину, ще вісім цивільних було поранено
01:22
ЗСУ
На Запоріжжі тривають локальні бої по всій лінії зіткнення, – ОВА
00:56
Засідання Сейму Республіки Польща
Сейм Польщі продовжив терміни виплати допомоги біженцям з України
00:51
фейк
Російські пропагандисти поширюють фейк про атаку українських безпілотників на Енергодар
00:48
ППО збили
В Одесі українські сили ППО збили російський БпЛА-розвідник
00:39
Ентоні Блінкен
Адміністрація Байдена розглядає можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Wall Street Journal
00:32
ППО ЗСУ
За добу ППО знищили 8 повітряних цілей РФ: 1 літак, 1 крилата ракета і 6 БпЛА
00:28
кібератака
Щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак, - Microsoft
00:24
Кирило Тимошенко
Країна з новим баченням, без радянщини: в ОП сформували 14 кластерів інфраструктури, що потребують відновлення
00:20
Зеленський і Путін
Радник глави Офісу президента заявив, що зустріч Зеленського з Путіним - це питання більш відстроченого часу
00:20
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 28 квітня
00:16
Ексклюзив
Сергій Згурець острів зміїний
Чому начальник генштабу збройних сил Росії приїхав в Ізюм. Колонка Сергія Згурця
00:09
"Ліверпуль" - "Вільярреал"
"Ліверпуль" впевнено обіграв "Вільярреал" у Лізі чемпіонів
2022, середа
27 квітня
23:56
Оновлено
Ілюстративне фото
В Одесі та Херсоні чутно вибухи. Відео
23:26
"Азовсталь", Маріуполь. Квітень 2022 року
У Кремлі заперечують, що генсек ООН домовився з Путіним про евакуацію цивільних з "Азовсталі", - Пєсков
23:17
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 квітня
23:17
Зенітна самохідна установка Gepard
Бразилія надасть 300 тисяч снарядів для зенітних установок Gepard, які Німеччина пообіцяла Україні, - Business Insider
23:01
Едуард Геґер
Прем'єр Словаччини пропонує назавжди скасувати мита на експорт з України до ЄС
22:57
санкції проти Росії
Україна та Південна Корея обговорили посилення санкцій проти Росії
22:56
Біла Церква. Обстріли
На Сумщині росіяни обстріляли прикордонні села з мінометів, понад півсотні "прильотів", - голова ОВА
22:48
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця оприлюднила напрямки курсування приміських поїздів на 28 квітня
22:44
Харків обстріл
Росія обстріляла Харків та область із артилерії, мінометів і РСЗВ: загинула 1 людина
22:40
Шмигаль
Військова, енергетична та продовольча безпека – три галузі, які будуть пріоритетними для уряду, - Шмигаль
22:38
Придністров'я солдат
Втягування Придністров'я у війну означатиме його кінець, - Подоляк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV