Лисичанськ пережив гарячу ніч, евакуація відбувається кожного дня, - керівник міської ВЦА

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Ніч пройшла дуже важко, були потужні обстріли. Зруйновано ряд будинків, влучили по дитячим садочкам та потужно по школі. Ніч минула дуже гаряче" – повідомив керівник міської ВЦА.



Олександр Заїка зауважив про продовження евакуації, незалежно від того, що охочих мало.



"Вчора (27 квітня, - ред.) вивезли 30 людей і 20 з Рубіжного. Евакуювали з Білогорівки близько 49 мешканців, з них 8 дітей, там були обстріли, але впоралися. Ситуація вкрай важка, потужно обстрілюють вже прилеглі населені пункти. Дуже складно у Новодружеську, летить все, що в них є", - зазначив Заїка.



Керівник міської ВЦА підкреслив, що евакуація відбувається кожного дня попри складнощі.



27 квітня внаслідок потужних обстрілів на Луганщині було зруйновано 13 будинків у Лисичанську, ще 10 - у Попасній. Є загиблі й поранені.