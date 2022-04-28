Лисичанськ пережив гарячу ніч, евакуація відбувається кожного дня, - керівник міської ВЦА
Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка повідомив про потужні нічні обстріли в місті, руйнування інфраструктури міста та продовження евакуації людей
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ніч пройшла дуже важко, були потужні обстріли. Зруйновано ряд будинків, влучили по дитячим садочкам та потужно по школі. Ніч минула дуже гаряче" – повідомив керівник міської ВЦА.
Олександр Заїка зауважив про продовження евакуації, незалежно від того, що охочих мало.
"Вчора (27 квітня, - ред.) вивезли 30 людей і 20 з Рубіжного. Евакуювали з Білогорівки близько 49 мешканців, з них 8 дітей, там були обстріли, але впоралися. Ситуація вкрай важка, потужно обстрілюють вже прилеглі населені пункти. Дуже складно у Новодружеську, летить все, що в них є", - зазначив Заїка.
Керівник міської ВЦА підкреслив, що евакуація відбувається кожного дня попри складнощі.
- 27 квітня внаслідок потужних обстрілів на Луганщині було зруйновано 13 будинків у Лисичанську, ще 10 - у Попасній. Є загиблі й поранені.
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