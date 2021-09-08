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Репресії в Криму: Джапарова заявила, що один із братів Ахтемових є її родичем

8 вересня, 2021 середа
23:06
війна з Росією Еміне Джапарова

Обвинувачений у "диверсії" в окупованому Криму Асан Ахтемов є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової

Про це написала сама Джапарова у Facebook.

"Затримання 3-4 вересня в тимчасово окупованому Криму 5 кримських татар за сфабрикованою російським окупантом та політично вмотивованою справою про "диверсію на ділянці газопроводу", торкнулося безпосередньо і моєї родини. Серед арештованих зараз за ґратами перебуває чоловік моєї троюрідної сестри – Асан Ахтемов", - повідомила Джапарова.

Вона додала, що Асан разом із двоюрідним братом Азізом зазнав "фізичних та психологічних катувань і тиску".

"Класика ФСБ, через яку пройшли сотні наших громадян - з них вибивали "зізнання". Зізнання у злочині, до якого вони не мають жодного стосунку, а також "свідчення" під політичним замовленням Кремля виставити Нарімана Джеляла як організатора "диверсій", - підкреслила посадовець.

За її словами, коли Асана заводили до зали суду, родичі побачили, що чоловік мав дуже поганий вигляд. Адвокат заявив їм, що "Асан добре почувається, тільки скаржиться на нудоту і біль у животі".

Джапарова наголосила, що родичі досі не мають зв'язку з Асаном, їм не дають зустрітися з ним чи поговорити телефоном. До нього не допустили незалежного адвоката. 

А призначений окупаційною владою "захисник" заявив, що Асан  нібито відмовляється від незалежного адвоката і не хоче з ним зустрічатися. Він також повідомив, що Ахтемова відправлять на 21 день на експертизу до психдиспансеру.

Вона зазначила, що останній рік Ахтемов підробляв на доставці їжі, бо потрібні були гроші на утримання сім’ї - у них з дружиною двоє дітей, крім того, Асан опікується батьками-пенсіонерами.

За словами Джапарової, після окупації Криму на материковій частині України Асан Ахтемов був лише тричі: уперше – 3 роки тому, щоб подати документи на паспорт ID і закордонний паспорт. Потім – щоб забрати паспорт ID. Цьогоріч на один день він виїжджав у Херсонську область, щоб забрати закордонний паспорт.

"Ця історія є, на жаль, тією дійсністю тиску та страху, яку навряд чи розкажуть РФ пропагандисти. Натомість вони будуть переконувати про українських фашистів та диверсантів, які є загрозою "мирній" Росії", - наголосила перша заступниця міністра.

 

  • Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
  • Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
  • ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
  • Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
 

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переслідування
кримськi татари
анексія Криму
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