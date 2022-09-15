Ретельно оцінили ризики. Wizz Air підтвердив переліт літака з аеропорту "Львів"

Про це повідомляє НВ Бізнес, з посиланням на пресслужбу компанії

"Wizz Air підтверджує, що після ретельної оцінки ризиків і підготовки один її літак, який базувався у Львові, вилетів з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького та успішно приземлився в Катовіце 13 вересня 2022 року", — повідомили в компанії на запит.

Інші деталі в компанії відмовилися розкривати.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Wizz Air, який від 24 лютого стояв у Львові, вилетів 13 вересня та приземлився в аеропорту Катовіце. Wizz Air має ще три літаки в Києві.

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