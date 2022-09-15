Ретельно оцінили ризики. Wizz Air підтвердив переліт літака з аеропорту "Львів"
Угорська авіакомпанія Wizz Air виконала політ з аеропорту Львова у Катовіце, ретельно оцінивши усі ризики та провівши ґрунтовну підготовку
Про це повідомляє НВ Бізнес, з посиланням на пресслужбу компанії
"Wizz Air підтверджує, що після ретельної оцінки ризиків і підготовки один її літак, який базувався у Львові, вилетів з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького та успішно приземлився в Катовіце 13 вересня 2022 року", — повідомили в компанії на запит.
Інші деталі в компанії відмовилися розкривати.
- Нагадаємо, літак авіакомпанії Wizz Air, який від 24 лютого стояв у Львові, вилетів 13 вересня та приземлився в аеропорту Катовіце. Wizz Air має ще три літаки в Києві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 39.59Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе